Vor rund 20 Jahren hat die Landeshauptstadt alle Kindergärten an freie Träger abgegeben. Jetzt will die Kommune wieder selbst Kitas betreiben –und hat nun erstmals veröffentlicht, wo die Einrichtungen entstehen sollen.

An diesen Standorten will Potsdam wieder selbst Kitas betreiben

