Babelsberg

Die Stadt wollte in dem Waldstück Am Klubhaus in Babelsberg eine Schule errichten. Das hat das Rathaus am Dienstag auf Anfrage der Stadtverordneten Anja Günther (Linke) mitgeteilt.

Wörtlich heißt es in der Antwort: „Im Rahmen der Suche nach einem Schulstandort im Raum Babelsberg im Jahr 2016 fragte die Landeshauptstadt Potsdam beim Eigentümer an, ob sie das Grundstück erwerben könne. Es bestand keine Verkaufsbereitschaft.“

Potsdamer starten Petition gegen Fällungen

Das Wäldchen ist in den vergangenen Wochen wegen umfangreicher Baumfällungen in die Schlagzeilen geraten. Anwohner starteten eine Petition dagegen. Das zuständige Forstamt konnte bei einer Begehung des Waldes allerdings keine Verstöße gegen das Waldgesetz feststellen.

Stadtpolitikerin Günther wollte vom Rathaus wissen, ob die Stadt „grundsätzlich“ selbst die Möglichkeit gehabt hätte, das sechs Hektar große Waldstück zu erwerben.

Potsdam hat kein Vorkaufsrecht

Laut Rathaus war der Wald im Besitz der Bundesvermögensverwaltung und wurde 2014 an den privaten Investor verkauft. Ein Vorkaufsrecht der Stadt bestehe nicht: „Es gab und gibt keine planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausübung eines Vorkaufsrechtes.“

Genutzt werden könne das Grundstück derzeit ausschließlich forstwirtschaftlich: „Die Fläche ist im wirksamen Flächennutzungsplan als ,Fläche für Wald’ ausgewiesen und befindet sich im Außenbereich“, schreibt das Rathaus: „Daher ist ,Wald’ die einzige Nutzungsmöglichkeit.“

Veränderungen seien allerdings möglich: „Sollte eine andere Nutzung angestrebt werden, bedarf es einer Änderung der planungsrechtlichen Grundlagen.“

Von Volker Oelschläger