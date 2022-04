Groß Glienicke

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Waldsiedlung Groß Glienicke soll in zwei Jahren zu mehreren wohnungsähnlichen Unterkünften umgebaut werden. Das hat das Rathaus auf Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt. Bauarbeiten sind demnach von März 2024 bis Februar 2025 geplant.

Wohnungsähnliche Unterkünfte

In ihrer Anfrage bezieht sich die Fraktion auf einen Stadtverordnetenbeschluss vom Juni 2020, nach dem das Rathaus einen Maßnahme- und Zeitplan erarbeiten sollte, „um alle Flüchtlinge in eigenen Wohnungen oder in Gemeinschaftsunterkünften (GU) unterzubringen, in denen die Unterbringung in wohnungsähnlicher Form möglich ist“.

Ausgangspunkt war ein gemeinsamer Antrag von Anderen, SPD, Grünen und Linken. Als „wohnungsähnlich“ wurde die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft definiert, „wenn sie eigene Wohnbereiche vorsieht, in denenWohnräume, Bäder und Küchen nicht mit haushaltsfremden Personen geteilt werden müssen“.

Termin für Zeppelinstraße

Handlungsbedarf besteht laut Anderen auch bei den Gemeinschaftsunterkünften in der Zeppelinstraße und in der David-Gilly-Straße. Für den Umbau der Zeppelinstraße wird laut Verwaltung aktuell eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Für die David-Gilly-Straße werde ein Neubau geprüft.

Der Umbau der GU Zeppelinstraße könne abhängig von den Ergebnissen der Macbarkeitsstudie voraussichtlich 2026 erfolgen. Auch der Neubau in der David-Gilly-Straße könne im Jahr 2026 errichtet werden, schreibt die Verwaltung.

Die seinerzeit für bis zu 100 Bewohner ausgelegte Geflüchtetenunterkunft in der früheren Waldschule in Groß Glienicke ist Anfang 2015 eröffnet worden.

Von Volker Oelschläger