Stadt präsentiert Zeitplan für ein Zentraldepot

Der Marstall am Lustgarten war das erste Depot des Potsdam-Museums in der Nachkriegszeit. Dann kam die Sammlung in die alte Volksschule in Klein Glienicke, die 1961 im Sperrgebiet stand.

1974 verlegte man das Hauptdepotin die Puschkinallee, die Schule am Klein-Glienicker Waldrand wurde gesprengt.

2005 wurden die Bestände des Museums aus den Depots in der Puschkinallee und in der Hebbelstraße in einem Laborgebäude auf Hermannswerder zusammengefasst.

Mittlerweile ist das Museum erneut auf drei Depotstandorte verteilt – neben Hermannswerder nutzt es Räume in der Groß-Glienicker Waldsiedlung sowie auf dem Gelände der MAZ.