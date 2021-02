Innenstadt

In der Stadtpolitik mehren sich die Stimmen für eine Museums-Dependance im künftigen Kreativquartier an der Plantage.

In der nächsten Stadtverordnetensitzung stehen dazu gleich zwei Anträge an: Die Linken wollen eine Untersuchung, „wie die geplante Erweiterung des Potsdam-Museums im Sinne eines Standorts für die regionale Kunst in das neue Kreativquartier eingeordnet werden kann“.

Die CDU will prüfen lassen, ob im „entstehenden Kunst- und Kreativzentrum östlich der Garnisonkirche ein zweiter Museumsstandort geschaffen werden kann“.

Sechs Architektenbüros in Konkurrenz

Zeitgleich laufen im Rathaus auf Hochtouren Prüfungen für ein konkurrierendes Modell: Einen Anbau an das Potsdam-Museum im Alten Rathaus für die dauerhafte Präsentation von Schlüsselwerken der städtischen Kunstsammlung.

Dabei geht es nach MAZ-Informationen um eine Erweiterung des Hauses auf der Rückseite. Nach einer Mitteilung der Verwaltung gab es dafür bereits eine Bedarfsplanung sowie ein Vergabeverfahren für eine Machbarkeitsstudie mit sechs konkurrierenden Architekturbüros.

Den Zuschlag bekam das Potsdamer Büro „Van Geisten.Marfels“, das laut Stadt drei verschiedene Bebauungsvarianten zur Diskussion stellte. Für die Vorzugsvariante soll „im Nachgang die Ausarbeitung mit Flächen und Kosten“ erfolgen. Die Ergebnisse der Studie sollen im zweiten Quartal veröffentlicht werden.

Im Alten Rathaus fehlen Räume

Ausgangspunkt der Debatte war die Forderung des Fördervereins nach Erweiterung des Museums um einen Ausstellungsbereich für die Präsentation moderner zeitgenössischer Kunst.

Im Alten Rathaus, das vor gut zehn Jahren zum repräsentativen Sitz für das Potsdam-Museum ausgebaut wurde, fehlen dafür die Räume.

Auf Antrag von Linken und SPD mit dem Titel „Kunst ans Licht“ hatten die Stadtverordneten vor einem Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Parallel dazu sollte laut Antrag ein Angebot der Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“ geprüft werden, die Räume in einem Neubau am Alten Markt für eine öffentliche Nutzung zur Verfügung stellt.

Zwei Möglichkeiten zum Vergleich

Im Mai 2020 hatte Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) bekannt gegeben, dass die Stadt nun auch mit dem Investor des Kreativquartiers verhandle. Die Genossenschaftsvariante stand nicht mehr zur Diskussion.

Sascha Krämer (Linke) als Initiator des Museums-Antrags „Kunst ans Licht“ begrüßt den aktuellen Stand: Damit könne man „über zwei konkrete Möglichkeiten zur Erweiterung zu diskutieren und vergleichen, was sinnvoll und was möglich ist.“

Beim Kreativquartier entstünden allerdings „Synergieeffekte mit der Kultur- und Kreativwirtschaft zum beiderseitigen Nutzen der Akteure“.

Zuspruch kommt auch von Markus Wicke, dem Vorsitzenden des Museums-Fördervereins: „Wir hoffen, dass auch die Stadtverordneten den möglichen Standort am Kreativquartier in eine Prüfung einbeziehen.“

Rathaus gibt sich ergebnisoffen

Mit den Optionen Erweiterung des Altes Rathauses in städtischer Regie gegen Kreativquartier in Öffentlich-Privater Partnerschaft steht für Potsdam-Museum in relativ kurzer Zeit ein zweites Mal ein grundlegender Variantenvergleich an.

Die jüngste grundlegende Abwägung gab es vor rund 15 Jahren. Damals ging es um die Standortfrage: Ausbau des zuvor als Kulturhaus bespielten Alten Rathauses für das Potsdam-Museum in städtischer Regie oder Ausbau des Brockesschen Palais in Kooperation mit einem Privat-Eigentümer.

Von Volker Oelschläger