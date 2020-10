Berliner Vorstadt

Die Stadt prüft den Erwerb des Geländes an der Berliner Straße 67 zur Sicherung der vom Eisenbahner-Sportverein Lokomotive Potsdam genutzten Anlage. Zugleich sollen damit Flächen für die Realisierung des im Bebauungsplan vorgesehenen Uferweges am Tiefen See gesichert werden.

Der Hauptausschuss hat den Oberbürgermeister am Mittwochabend auf Antrag von SPD und Linken beauftragt, mit dem Bundeseisenbahn-Vermögensamt (BEV) als Eigentümer in Verhandlung zu treten.

SPD-Fraktionschef Daniel Keller verwies bei der Einbringung des Antrags darauf, dass die rot-grün-rote Kooperation sich verpflichtet habe, Flächen für soziale Infrastruktur zu sichern.

OB Schubert: „Signale des Eigentümers“

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) bestätigte im Ausschuss auch ein Interesse der Gegenseite: Es gebe „immer wieder mal Signale der Bahn und des Eisenbahnvermögensamtes“, mit der Stadt dazu in Verhandlungen zu treten.

Das BEV hat die Flächen an den Sportverein verpachtet. Vom Verein ist laut SPD und Linken berichtet worden, dass der Eigentümer den Erbaupachtzins erhöhen wolle und der Platz für den Verein dann nicht mehr finanzierbar wäre. Damit droht das Aus.

Finanziert werden könnte der Erwerb aus dem mit 9,2 Millionen ausgestatteten Budget für vorausschauendes Flächenmanagement. Aktuell trainieren beim ESV Lok den Angaben nach knapp 1300 Sportler und Sportlerinnen in 13 Abteilungen.

Von Volker Oelschläger