Stadt prüft Kiezbad mit Strand am Krampnitzsee

Die Stadt prüft den Bau eines Kiez-Schwimmbades für den Potsdamer Norden in der Nähe des Krampnitzsees. Das hat das Rathaus in einer Vorlage mitgeteilt, die am Mittwoch auf der Tagesordnung der Stadtverordneten steht. Demzufolge könnte das Bad auf Höhe des einstigen Casinos unmittelbar neben der Marina gebaut werden.

Die Möglichkeit eines Kiez-Schwimmbades im Uferbereich sei bereits im Masterplan für den Eingangsbereich des Entwicklungsgebietes Krampnitz berücksichtigt worden. Weitere Aussagen zu dem Projekt seien unter anderem von Entscheidungen über die Grundstücksvermarktung und dem möglichen Bauherren eines Bades abhängig.

So könnte es aussehen: Blick vom Krampnitzsee auf das geplante neue Viertel. Quelle: Pro Potsdam

Die Stadtverordneten hatten das Rathaus im Januar auf Antrag der rot-grün-roten Rathauskooperation beauftragt, für ein Schwimmbad im Potsdamer Norden eine geeignete Fläche im Entwicklungsgebiet Krampnitz zu identifizieren und zu sichern. Demnach sollte die Fläche über einen direkten Zugang zum Krampnitzsee verfügen, um Perspektivisch verschiedene Varianten eines Schwimmbadbaus „auch inklusive eines Strandbades“ gewährleisten zu können.

Die Finanzierung von Bau und Betrieb eines Kiezbades in Krampnitz wären laut Rathaus „bisher nicht gesichert“. Eine Finanzierung aus dem Treuhandvermögen des Entwicklungsträgers sei nicht geplant.

Ein Schwimmbad für den Potsdamer Norden zusätzlich zum Blu am Brauhausberg, zum Kiezbad am Stern und zur Schwimmhalle am Luftschiffhafen ist schon seit Jahren Thema der Kommunalpolitik. Immer wieder einmal diskutiert wird die Einrichtung einer Schwimmhalle in der Biosphäre.

Verworfen wurde nach letzten Prüfungen ein Badneubau im Bereich des Bornstedter Feldes, weil dieser die Fläche des Volksparks weiter verkleinern würde ( MAZ berichtete). Der Bau eines Kiezbades in Fahrland-West wiederum könnte mit dem Landschaftsschutz kollidieren.

Die Eröffnung eines Freibades für Krampnitz und den Potsdamer Norden entspräche auch einem Änderungsantrag der SPD zum Strandbad Babelsberg, die in der kommenden Woche von den Stadtverordneten beschlossen werden soll. Laut SPD soll die Stadt im Zusammenhang mit diesem Beschluss zur Verkleinerung des Strandbades Babelsberg Möglichkeiten für weitere Badestellen und ein weiteres Strandbad in Potsdam prüfen.

Aktuell gibt es mit dem Strandbad Babelsberg, dem Waldbad Templin und der Badewiese Groß Glienicke in Potsdam drei offizielle Badestellen. CDU-Fraktionsvize Wieland Niekisch erneuerte am Rande des jüngsten Hauptausschusses die Forderung auf Rekonstruktion der historischen Badestelle in Potsdam-West.

