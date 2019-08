Innenstadt

Die Verwaltung befürwortet eine Verlängerung des Skulpturenpfades „Walk of modern Art“ bis zum Markt-Center an der Breiten Straße. „Das ist doch eine gute Idee“, sagte Kulturamtsleiterin Birgit-Katharine Seemann Donnerstag am Rande einer Feier zur Neuaufstellung der Stahlskulptur „Transparente Weltkugel“ neben dem Einkaufszentrum.

Unter den Gästen war der Potsdamer Kunstschmied Ulrich Dalichow (72), der die vier Tonnen schwere und fünf Meter große Plastik nach einem Entwurf von Kunst-Professor Günther Junge 1977 in seiner Werkstatt in der Berliner Straße 58 angefertigt hatte. Ein Jahr habe er daran gearbeitet, sagte Dalichow.

Die „Transparente Weltkugel“ an ihrem neuen Platz. Im Hintergrund das Minarett der Sanssouci-Moschee. Quelle: Bernd Gartenschläger

Den neuen Platz zwischen dem Markt-Center und Wohnhäusern der Wohnungsgenossenschaft „ Karl Marx“ mit Blick zur Sanssouci-Moschee auf der anderen Seite der Breiten Straße finde er „organisch“, so der Stahlkünstler.

Entworfen für eine Grünanlage neben dem Neubau der damaligen Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek an der Friedrich-Ebert-Straße, war die „Transparente Weltkugel“ nach ihrem Abtransport 2010 fast neun Jahre aus dem Stadtbild verschwunden. Ihre Rückkehr an die Öffentlichkeit ist das Resultat hartnäckiger politischer Auseinandersetzungen.

„Wir brauchen den Ausdruck unserer und vergangener Zeiten auch in der Kunst, um eine lebendige und zukunftsorientierte Landeshauptstadt zu sein“, sagte Kulturdezernentin Noosha Aubel (parteilos) am Donnerstag. Die Debatte um die Wiederaufstellung der „Transparenten Weltkugel“ ging einher mit einer Neubewertung von Kunst im öffentlichen Raum mit DDR-Hintergrund.

Die „Transparente Weltkugel“ kurz nach der Aufstellung 1977 neben der Wissenschaftlichen Algemeinbibliothek. Im Hintergrund das Haus des Reisens. Quelle: Wolfgang Mallwitz

Markiert wird die unsichtbare Weltkugel von zwei Zitaten. Äquator ist die berühmte elfte Feuerbachthese von Karl Marx, nach der die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert hätten, es aber darauf ankomme, sie zu verändern. Gekreuzt wird sie in einem Doppelmeridian vom Schlusssatz aus Goethes „Faust II“: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“

Die Sätze hielten die Welt in diesem Kunstwerk als stählernes Band „inhaltlich, aber auch formal zusammen“, so die Kulturdezernentin. Der gesellschaftliche Wandel bringe die Möglichkeit einer Neuinterpretation von Kunstwerken wie diesem und mache sie damit „auf besondere Weise aktueller denn je“.

Hans-Jürgen Scharfenberg als langjähriger Fraktions-Vorsitzender der Linken im Rathaus bezeichnete es als „Ironie der Geschichte“, dass der Erhalt der Stadt- und Landesbibliothek an ihrem Standort und ihre Weiterentwicklung zum Bildungsforum Ausgangspunkt für das Verschwinden der „Transparenten Weltkugel“ war.

Er erinnerte an den Kampf gegen den Umzug der Bibliothek an einen anderen Ort, mit dem Platz für die Rekonstruktion des historischen Stadtquartiers geschaffen werden sollte: „Dagegen sind wir heftig angegangen“, und das in einem Bündnis mit der CDU und ihrem damaligen kunstsinnigen Fraktionschef und Kuturausschussvorsitzenden Eberhard Kapuste.

>>> Bibliothek sollte ins Potsdam-Center

>>> Transparente Weltkugel wächst

Die „Transparente Weltkugel“ wurde „geborgen“, um sie vor Bauschäden zu bewahren, so die damalige offizielle Begründung: „Das konnten wir auch nachvollziehen“, so Scharfenberg. Danach brauchte es allerdings Jahre, bis das Kunstwerk überhaupt wieder in den Fokus der politischen Öffentlichkeit gelangte.

Allerdings seien die Sicherungsmaßnahmen „sehr lieblos und unsachgemäß vorgenommen worden“, so Scharfenberg: „Man muss befürchten, dass das zum Dauerzustand geworden wäre, wenn es nicht den Druck aus der Stadtverordnetenversammlung gegeben hätte.“

Reste der „Transparenten Weltkugel“ auf dem Bauhof in Drewitz. Quelle: Ingo Henseke

Tatsächlich habe das Kunstwerk auf dem Bauhof in Drewitz „nichts von dem erahnen lassen, was sie heute hier sehen“, sagte Thomas Hesse, der die Rekonstruktion als Bauleiter betreute. Vorgefunden habe er dort lediglich zersägte, verrostete und teilweise von Gras überwucherte Einzelteile.

100.000 Euro kostete der faktische Neuaufbau der schwer beschädigten Metallskulptur, 2017 war das Geld auf Stadtverordnetenbeschluss in den städtischen Haushalt eingestellt worden.

Die Bauausführung übernahm die Metallbauwerkstatt von Stefan Theel, der auch schon das Flugschiff von Peter Rohn und Christian Roehl rekonstruiert hatte.

Diese Metallskulptur war in den 1970er Jahren für das Haus des Reisens an der Ecke Yorck-/ Friedrich-Ebert-Straße geschaffen worden, wurde vor dem Abriss des Baus 2009 geborgen und 2015 rekonstruiert an die Fassade des Parkhauses in der Schiffbauergasse gesetzt.

>>> Flugschiff hat einen neuen Landeplatz

>>> Neue Werke für den Skulpturenpfad

>>> Forschungen zum Mosaik am Rechenzentrum

Das Flugschiff ist das erste DDR-Kunstwerk in dem 2013 zwischen Schiffbauergasse und Potsdam-Museum eröffneten Skulpturenpfad „Walk of modern Art“, der mit dem im März an der Alten Fahrt aufgestellten Bronze-„Berserker“ von Stella Hamberg auf acht Stationen angewachsen ist.

Demontage des „Flugschiffs“ im September 2009 kurz vor dem Abriss vom Haus des Reisens. Quelle: Bernd Gartenschläger

Als nächste Skulptur kommt voraussichtlich im nächsten Frühjahr eine der Wende 89 gewidmete Arbeit aus Bronze und Granit von Volker Bartsch hinzu. Der genaue Ort dafür steht noch nicht fest. Vorgestellt werden soll das Projekt im September im Kulturausschuss, sagt Kulturamtschefin Seemann.

Eine Verlängerung des Skulpturenpfades am Alten Rathaus vorbei und über den Alten Markt bis ans andere Ende der Breiten Straße wurde am Donnerstag erstmals öffentlich.

Mit dem Schriftzug „Ceci n`est pas un chateau“ (Dies ist ein Schloss) von Annette Paul am Landtag, dem Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ am Rechenzentrum und der Stahl-Granit-Skulptur „Dialog“ von Udo Cordes am Obelisken gibt es bereits erste potenzielle Stationen.

Mit der „Transparenten Weltkugel“ wurde am Donnerstag schon einmal der mögliche neue Schlusspunkt des „Walk of modern Art“ gesetzt.

Von Volker Oelschläger