Potsdam

Die Potsdamer Verwaltung rechnet mit etwa 1300 ukrainischen Kindern und Jugendlichen, die mittel- oder langfristig in der Stadt Potsdam bleiben und beschult werden müssen. Das schätzte Noosha Aubel (Parteilos), Beigeordnete der Stadt für Bildung, Kultur, Jugend und Sport im städtischen Bildungsausschuss am Dienstagabend.

Noch hat die Schulpflicht für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine nicht eingesetzt. Frühestens nach sechs Wochen werden diese schulpflichtig. Trotzdem hat es bereits die ersten Anmeldungen von Jugendlichen an Potsdamer Schulen gegeben – nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Etwa 22 Jugendliche haben sich an den Schulen oder über den Jugendmigrationsdienst für die Beschulung angemeldet. Sie machen von ihrem Recht auf Schule Gebrauch.

„Die größte Herausforderung ist, dass wir mit sehr vielen Unbekannten arbeiten“, so Noosha Aubel. Zum jetzigen Zeitpunkt sei unklar, wie viele Kinder und Jugendliche in Potsdam zukünftig tatsächlich beschult werden. Weder Alter der Kinder, Dauer der Beschulung noch Schulform seien bekannt.

Voraussetzung für Schulbesuch in Potsdam: Gesundheitsprüfung für ukrainische Kinder und Jugendliche

Damit Jugendliche in Potsdam zur Schule gehen dürfen, ist allerdings zunächst eine schulärztliche Gesundheitsprüfung notwendig. Dafür sind momentan die Gesundheitsämter zuständig. Um diese zu entlasten und mögliche Verzögerungen zu vermeiden, ist die Stadt momentan im Gespräch mit den Kliniken.

Diese sollen die Gesundheitsämter bei der Umsetzung der Gesundheitsprüfung unterstützen. Dem Schulamt zufolge könnten ukrainische Kinder und Jugendliche, die sich dieser medizinischen Untersuchung unterziehen, unmittelbar an den Schulen unterrichtet werden, sofern es die Kapazitäten zuließen und die Kinder im Idealfall über grundlegende Deutschkenntnisse verfügten.

Aufnahme ukrainischer Schüler: Potsdamer Schulen hilfsbereit

Aufseiten der Potsdamer Schulen sei die Hilfsbereitschaft groß, so Eckhard Dörnbrack vom staatlichen Schulamt Potsdam. Acht Schulen in Potsdam haben sich bereits an das Staatliche Schulamt gewandt, um Räume für Willkommensklassen für jeweils 15 ukrainische Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen.

Das Staatliche Schulamt arbeitet momentan an einer Handreichung für die Schulen mit Informationen zur Beschulung von ukrainischen Geflüchteten. In den kommenden Tagen soll diese fertiggestellt werden. Außerdem sammelt das Schulamt zur Zeit, mögliche Lehrkräfte für die Willkommensklassen in einer Liste.

Von Judith von Plato