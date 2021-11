Potsdam

Immer mehr Corona-Neuinfektionen, immer höhere Inzidenzen, immer mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern – die Corona-Lage in Potsdam spitzt sich rasant weiter zu. Die Hoffnung vieler liegt nach wie auf den Impfungen, doch seit Wochen stockt die Zahl der Erst-Immunisierungen. Nun die Trendwende: Erstmals seit langem registriert die Stadt Potsdam nach den deutlichen Verschärfungen der Maßnahmen für Ungeimpfte wieder einen spürbaren Anstieg bei den Erstimpfungen gegen Corona.

In den vergangenen Wochen waren es vor allem bereits Geimpfte, die vor den mobilen Impf-Angeboten der Stadt Potsdam in den Warteschlangen standen und auf eine Booster-Impfung hofften. Nun steigt die Nachfrage nach Erstimpfungen wieder.

Zahl der Erstimpfungen bei Impf-Angeboten in Potsdam deutlich gestiegen

Am Mittwoch waren von den insgesamt 219 Impfungen, die bei der Aktion in der Universität im Neuen Palais verabreicht wurden, die meisten Erstimpfungen (121). Auf Platz zwei folgten die Auffrischungsimpfungen (86), auf Platz drei die Zweitimpfungen (12). Ein Trend, der sich auch bei der Impf-Aktion am Samstag in der Innenstadt bereits abzeichnete. Dort wurde insgesamt 339 Mal geimpft – 176 Auffrischungsimpfungen, 151 Erst- und 12 Zweitimpfungen. Zum Vergleich: Am 10. November lag bei der Impfaktion am Stern die Zahl der Erstimpfungen noch deutlich niedriger. D Von 176 Impfungen waren dort nur 46 Erstimpfungen, 14 Zweitimpfungen und 116 Auffrischungsimpfungen (Booster).

Wie das Verhältnis bei der Impfaktion am Donnerstag vor der Bundesagentur für Arbeit am Horstweg ausfiel, konnte die Stadt am Abend noch nicht sagen.

Doch auch bei diesem Impf-Angeboten standen die Impfwilligen Schlange, von mehr als 500 Interessierten konnten lediglich 200 gegen das Coronavirus immunisiert werden. Um Abhilfe zu schaffen, plant die Stadt, so schnell wie möglich die Inbetriebnahme und Wiedereröffnung von Impfzentren in der Schinkelhalle an der Schiffbauergasse und in der Metropolishalle in Babelsberg. Wann genau die Zentren an den Start gehen werden, ist allerdings noch offen. Nach MAZ-Informationen soll es in spätestens zwei Wochen losgehen.

Von MAZonline/off