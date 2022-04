Babelsberg

In der Metropolishalle am Filmpark wird gewirbelt: Am Karfreitag sollen die ersten 70 Flüchtlinge aus Hotels und Pensionen kommen, die sie des Ostergeschäftes wegen verlassen müssen. Weitere 56 kommen am 20. April hinzu. Insgesamt 308 Schlafplätze hat die Halle, verteilt überwiegend auf Vier-Bett-Kabinen mit einem Kleinkindbett als fünfter Schlafstatt. Kinder unter fünf Jahren sowie Familien mit Haustieren werden in der Halle aber nicht untergebracht. Sie sollen in Wohncontainern am Flüchtlingsheim Pirschheide, in einer Pension und in einigen Beherbergungsstätten unterkommen, die über Ostern hinaus angemietet werden konnten.

Betreiber ist das Landes-Flüchtlingswerk des Deutschen Roten Kreuzes. Es rechnet nicht mit langen Aufenthalten in der Metropolishalle. „Sollte da jemand Monate bleiben, weil er vielleicht keine Verwandten oder Bekannten in Deutschland hat oder weil er allein keine andere Unterkunft findet, müssen wir uns gesondert darum kümmern“, sagte die Geschäftsführerin der DRK-Flüchtlingshilfe Brandenburg, Christine Großer. Wer hier herkommt, solle schnellstmöglich in andere Gemeinschaftsunterkünfte weitergeleitet werden, sagte Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD).

Alles vollkommen neu: Ordnungsdezernentin Brigitte Meier und Filmpark-Geschäftsführer Matthias Voss inspizieren die „Zimmer“ der Notunterkunft: Quelle: Julius Frick

Und die Pro Potsdam solle bis spätestens Mitte Mai 2023 Häuser im Außenbereich der Stadt und in Gewerbegebieten errichten, in denen Flüchtlinge zu niedrigeren Standards als auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt leben können. Werden diese im beschleunigten Genehmigungsverfahren errichteten Wohnungen nicht mehr für Flüchtlinge benötigt, kommen hier auch Potsdamer Bürger unter. Diese Gebäude entstehen in Modulbauweise, sind aber keine Container.

Vorhänge oder sogar Türen

In einem bereits fast fertigen, kleineren Teil der Metropolishalle stehen 35 Kabinen mit je vier Erwachsenenbetten, in einem größeren, an dem noch gewerkelt wird, 49 mit 4+1 Betten, einige auch mit nur zwei Betten. Während die Räume im ersten Abschnitt in den Wänden Vorhänge am Eingang haben, gibt es im zweiten Abschnitt abschließbare Türen.

Die „Kabinen“ sind nummeriert und mit Tiersymbolen zur Orientierung versehen. Man überlegt, auch die Gänge noch farbig zu gestalten. Quelle: Rainer Schüler

Die nummerierten und mit Tiersymbolen versehenen „Kabinen“ sind nach oben hin offen; trotzdem werde die Temperatur in der Halle stabil sein, versicherte Filmpark-Geschäftsführer Matthias Voß der Presse. Die Klimaanlage sauge verbrauchte Luft ab und führe Frischluft mit gleichbleibender Wärme zu.

Finanzierung noch unklar

Die Finanzierung der Halle ist noch nicht geklärt. Weil sie als Notunterkunft gilt, müsste der Bund zahlen, der republikweit zwei Milliarden Euro dafür verteilen will. Meier rechnet mit einem Zuschuss von 20 Euro pro Tag und Mensch, hält das aber für nicht auskömmlich. Also bleiben auch bei der Stadt erhebliche Kosten hängen. Die Halle steht Meier zufolge vorerst bis September zur Verfügung.

Die Ukraine-Flüchtlinge sind nach Meiers Kenntnis zu 40 Prozent geimpft. Die Metropolishalle betreten dürfen sie nur mit negativem amtlichen Schnelltest, den sie sich selbst besorgen müssen. Man hat ihnen mitgeteilt, wo das derzeit möglich ist. Sie bezahlen das selbst, weil sie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Geld vom Staat bekommen, bis sie am 1. Juni in Hartz IV übergehen. 1579 Anträge auf das „Asylgeld“ wurden bei der Stadt gestellt, berichtete Meier, 1152 bereits bewilligt – für bis zu 2600 Personen. An der Registrierungsstelle in der Behlertstraße kommen nach ihrer Auskunft inzwischen mehr neue Flüchtlinge an, als aus den Hotels und Pensionen ausziehen. Auch sie kommen in die Metropolishalle.

Nagelneue Duschcontainer

Vor der Halle sind sechs nagelneue Duschcontainer mit je fünf Duschkabinen und fünf Waschbecken aufgestellt worden: fünf Container für Frauen und Kinder, einer für Männer. So können 30 Menschen zeitgleich duschen. Die Container wurden am Mittwoch noch mit Sichtschutz an Zäunen zur Großbeerenstraße und Bauzäunen zum Filmpark versehen. Die Flüchtlinge bekommen Schlüssel für die Container und Zugangskarten für die Halle, die sie jederzeit betreten und verlassen können.

Das DRK rechnet sogar damit, dass viele Flüchtlinge schon nach einem bis mehreren Tagen wieder „auschecken“ und weiterreisen. Sie müssen nach Auskunft Großers dann nicht angeben, wohin sie wollen. So verschwinden sie von der Bildfläche und aus dem Sichtbereich der Potsdamer Behörden.

Nur 110 von 300 Privatunterkünften nutzbar

Von den rund 300 aus Privathand angebotenen Wohnungen sind Meier zufolge nach Rücksprache der Verwaltung noch 110 übrig geblieben, die derzeit von der Arbeiterwohlfahrt geprüft werden. „Ein Großteil der Angebote war nur zeitlich begrenzt“, sagte Meier: „Andere haben ihre Offerte wieder zurückgezogen.“ Beispiele aus anderen Städten hätten gezeigt, wie problematisch das Zusammenleben mit den deutschen Familien werden kann.

Sowohl Flüchtlinge, die aus Privatwohnungen in die Halle kommen als auch die aus den Beherbergungsbetrieben seien darüber frustriert und bräuchten Betreuung, sagte Großer von der DRK-Flüchtlingshilfe. Die Mitarbeiter würden in „deeskalierender Kommunikation“ geschult. Zwei schon in der Flüchtlingswelle von 2015 erfahrene Kolleginnen seien für die Leitung der Halle und die allgemeine Betreuung zuständig und vier Sozialarbeiter in Acht-Stunden-Schichten eingesetzt. Die Halle ist rund um die Uhr mit Personal besetzt, ehrenamtliche Hilfe kommt über die Awo vom Flüchtlingsrat Babelsberg.

Überall kostenloses Internet

In jeder Wohnkabine gibt es USB-Anschlüsse in den Tischlampen, um Handys, Tablets oder Laptops zu versorgen. Das WLAN ist frei und kann bis zu 2000 Teilnehmer zugleich versorgen. Fernsehen wird es nicht geben, weil die Erfahrung aus anderen Großunterunterkünften sagt, dass Fernsehräume nur für Streit unter den Nutzern sorgen und deshalb selten genutzt werden. Ukrainische Handys sind im Telekom-Netz kostenfrei zu nutzen, Gratis-SIM-Karten steuert der Konzern bei.

Nach einer Eingewöhnungszeit wird sich der Filmpark nach den Worten von Voß kostenfrei für die Flüchtlinge öffnen. Action-Vorstellungen im benachbarten Vulkan werde man den Hallenbewohnern vorher melden, sagte er. Für den Betrieb als Notunterkunft habe die Halle mehrere Shows und Konferenzen abgesagt oder verschoben.

Neues Equipment für den Katastrophenschutz

Betten, Tische, Stühle, Lampen, Matratzen und Bettzeug, alles neu gekauft, bleiben nach Auflösung der Notunterkunft im Besitz der Stadt und wandern in ein neu zu errichtendes Lager des Katastrophenschutzes, sagte Meier. Die Kabinenumbauten seien gemietet, die Duschcontainer auch.

Von Rainer Schüler