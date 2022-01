Potsdam

Die Landeshauptstadt will mit Unterstützung der Potsdamer Kulturschaffenden und Kulturinteressierten ihre kulturpolitische Strategie neu ausrichten. Dazu haben sich nun erstmals Akteurinnen und Akteure zum Gedankenaustausch zusammengefunden.

130 Teilnehmende mit großer Bandbreite engagieren sich für Potsdam

„Wir wollen stark partizipativ arbeiten und die Expertise der großen Vielfalt der Kulturlandschaft nutzen“, sagte die Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) nach dem virtuellen Treffen. Dieser Anspruch habe sich in der Auftaktveranstaltung erfüllt: Demnach zählte man 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer; die Bandbreite reichte von ehrenamtlich Kulturschaffenden über Solo-Selbstständige bis hin zu Mitarbeitenden in Kulturorganisationen und Vereinen.

Vier thematische Arbeitsgruppen wurden zum Auftakt begründet. Deren Schwerpunkte sind: Kulturförderung, Stadtentwicklung, Kultur- und Kreativwirtschaft, kulturelle Bildung und Teilhabe sowie Kommunikation und Marketing; auch eine Ideenwerkstatt ist an den Start gegangen. Die AGs sollen erneut im Februar und März tagen, im April und Mai schließen sich Workshops an, die sich unter anderem den Themen Digitalität, Diversität und Nachhaltigkeit widmen und auch den Umgang mit dem postkolonialen Erbe Potsdams hinterfragen. In einem weiteren Schritt werden Potsdamer Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, an der kulturpolitischen Strategie mitzuarbeiten. So ist mindestens ein Runder Tisch zum Thema Soziokultur- und Stadtkulturarbeit angedacht.

Ein Leitfaden für die Potsdamer Stadtpolitik

Am Ende des nun angestoßenen Prozesses, den der Fachbereich Kulturarbeit an der Fachhochschule Potsdam begleitet, sollen die Stadtverordneten noch vor der Sommerpause im Jahr 2023 ein kulturpolitisches Strategiepapier – eine Art Handlungsempfehlung und Leitfaden – beschließen. Dieses Papier soll bis 2028 Bestand haben.

Ein Ziel sei es beispielsweise, die bisher für lediglich ein Jahr bewilligte finanzielle Förderung für kulturelle Projekte auf mehrere Jahre auszudehnen, was ihnen mehr Planungssicherheit ermöglichen würde. „Wir wollen nicht nur appellieren, wir wollen ganz klar Veränderungen und Verbesserungen erzielen“, sagt Noosha Aubel. „Eine gemeinsame Hoffnung von allen Beteiligten ist, dass darüber hinaus der Stellenwert von Kultur an sich verdeutlicht wird in dieser Stadt.“ Kultur sei „bedauerlicherweise“ bisher kein strategisches Ziel, müsste es aber auch Sicht viele Akteure sein, so Aubel. „Wir hoffen, dass durch diesen Gesamtprozess und auch durch das Papier die Kultur einen höheren Stellenwert bekommt und nicht vorschnell in die Ecke des Nice-to-have geschoben wird.“

Von Nadine Fabian