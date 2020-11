Potsdam

Sieben neue Löschfahrzeuge des Typs LF 10 hat Potsdams Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Gesundheit und Soziales, Brigitte Meier ( SPD), am Samstagvormittag auf dem Hof der Hauptfeuerwehr- und Rettungswache in Potsdam den Freiwilligen Feuerwehren in Grube, Golm, Neu Fahrland, Bornim, Babelsberg-Klein Glienicke, Satzkorn und Bornstedt übergeben. Die baugleichen Fahrzeuge haben insgesamt rund 2,75 Millionen Euro gekostet. Sie sollen die älteren Löschfahrzeuge in den jeweiligen Ortswehren aus den Jahren 1994 und 2002 ersetzen.

Für alle Einsätze geeignet

Die Löschfahrzeuge können sowohl im Stadtgebiet als auch in den ländlichen Ortsteilen eingesetzt werden. Sie sind für technische Hilfeleistungen bei Unwetterschäden, Verkehrsunfällen und Beseitigung von Ölspuren ausgerüstet. Der Wassertank fasst 1600 Liter. Der Kommunale Fuhrparkservice Potsdam hat die neuen Einsatzfahrzeuge beschafft. Die alten Feuerwehrautos sollen je nach Zustand ausgesondert, getauscht oder zu Ausbildungszwecken genutzt werden.

In manchen Orten noch vor der Berufsfeuerwehr am Brennpunkt

Die Stadt Potsdam verfügt neben der Berufsfeuerwehr über insgesamt 15 Freiwillige Feuerwehren, die fester Bestandteil des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung sind, sagte Meier bei der Übergabe der Fahrzeuge. Je nach Lage werden sie zusätzlich zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr alarmiert und sind in Orten wie beispielsweise Sacrow, Grube oder Groß Glienicke sogar eher als sie am Einsatzort.

Auch übrige Ortswehren erhalten neue Fahrzeuge

Die Baugleichheit und die einheitlichen Standards der Fahrzeuge seien ein entscheidender Faktor für eine optimale Ausbildung der Kameraden und eine verlässliche Grundlage für effiziente und sichere Einsätze im Brandschutz und in der technischen Hilfeleistung, bekräftigt Potsdams Feuerwehrchef Ralf Krawinkel.

Potsdams Feuerwehrchef Ralf Krawinkel (r.) führt der Beigeordneten Brigitte Meier die Einsatztechnik der neuen Fahrzeuge vor. Quelle: Varvara Smirnova

Je nach Alter der Fahrzeuge sollen auch die übrigen Ortswehren in den nächsten Jahren mit moderner Fahrzeugtechnik ausgerüstet werden. Die Berufsfeuerwehr Potsdam wartet auf zwei neue Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeuge. Wegen der Corona-Krise würde sich die Auslieferung der Fahrzeuge verzögern, sagte Krawinkel.

Von Heinz Helwig