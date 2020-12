Potsdam-Nord

Potsdam macht mobil gegen die Geflügelpest und die Afrikanische Schweinepest. Wie die Stadt am Donnerstag bekannt gab, muss Freilandgeflügel ab Sonntag in den Stall oder in geschlossene Volieren. Damit soll der Kontakt zu Wildvögeln verhindert werden, die womöglich mit der Geflügelpest infiziert sind. Die Tiere für Weihnachten sollten jetzt geschlachtet werden, empfiehlt die Verwaltung den Haltern. Die Landeshauptstadt ist mit den nördlichen Ortsteilen Uetz-Paaren, Marquardt, Grube und Golm betroffen und wird dementsprechend eine Tierseuchenallgemeinverfügung erlassen.

Kontakt zu Wildvögeln ist gefährlich

Aufgrund des aktuellen Vorrückens der Geflügelpest insbesondere bei Wildvögeln, aber auch bei Hausgeflügel, hat das Verbrauchschutzministerium am 10. Dezember einen Erlass zur Aufstallung von Hausgeflügel in bestimmten Regionen des Landes Brandenburg herausgegeben. Die Aufstallungspflicht gilt in Risikoregionen. Das sind insbesondere Wildvogeleinstandsgebiete mit Wildvogelrast-, -sammel-, -schlafplätzen, wasserreiche Gebiete sowie Gebiete mit einer hohen Geflügelhaltung.

Für alle Geflügelhalter gilt, dass direkte und indirekte Kontakte zwischen ihrem Hausgeflügel und Wildvögeln verhindert und Stallkleidung getragen werden muss. Unnötige Kontakte durch Personen oder Tiere haben zu unterbleiben; Hunde und Katzen sollten keinen Kontakt mehr zu Wild- oder Hausgeflügel mehr haben. Die Meldung des Geflügelbestandes im Veterinäramt ist erforderlich und kann unter veterinerwesen@rathaus.potsdam.de nachgeholt werden, sofern dies noch nicht geschehen ist. Verdachtsfälle der Geflügelpest sind zu melden.

Auch das Vorrücken der Afrikanischen Schweinepest (ASP) macht dem Potsdamer Veterinärmt Sorge. Im September wurde die Seuche erstmals im Osten Brandenburgs nachgewiesen und wird dort innerhalb festgelegter Sperrzonen bekämpft, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Landeshauptstadt ist aber bislang noch nicht von der Geflügel- und der Schwenipest betroffen.

Mehr Abschüsse gefordert

„Die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist nur in engem Zusammenwirken mit der Jägerschaft und den Jagdverbänden möglich. Sie kennen die Besonderheiten ihrer Reviere und ihres Wildbestandes“, sagt Brigitte Meier, Beigeordnete und Leiterin des Verwaltungsstabes. Die Potsdamer Jäger müssten mehr Schwarzwild erlegen, Fallwild suchen und es dann beproben. Gerade im städtischen Ballungsraum hätte ein Ausbruch erhebliche Folgen für die Bevölkerung und für die Forst- und Landwirte. Dann müsse man auch ein Verbot zum Betreten von Wäldern, Parks und Freiflächen in Betracht ziehen.

2500 Wildschweine in Potsdam

Laut Amtstierarzt Guido Schielke gibt es etwa 2500 Wildschweine in Potsdam. Eine Rotte mit 20 bis 30 Tieren nutzt eine Fläche von 300 bis 400 Quadratkilometern. In der Winterzeit müssen verstärkt die Bachen geschossen oder gefangen werden, sobald ihre Frischlinge selbständig sind. Statt fünf bis sieben Prozent des Bestandes „zu entnehmen“, müsse man auf mindestens 15 Prozent kommen, sagte Hans-Jürgen Zschuppe, Vorsteher der Jägerschaft Uetz-Paaren. Dazu werde ein Kopfprämie von 30 Euro ausgesetzt und die Anschaffung von Nachtsicht- und Wärmebildgeräten finanziell gefördert, um auch bei schlechten Wetter- und Sichtverhältnissen effektiv jagen zu können. Je nach Modell kostet so ein Vorsatzgerät 3000 bis 4000 Euro. Die Hälfte sollen die Jäger erstattet bekommen.

Fragen an 450 Jagdberechtigte

Bei rund 450 Jagdscheininhabern in Potsdam werde nach dem Aufkommen von Schwarzwild gefragt, sagte Amtstierarzt Schielke. In Potsdam gibt es aktuell sieben Jagdgenossenschaften, 23 Pächter und etwa 50 aktive Jäger.

Es müssen deutlich mehr Wildschweine als bisher erlegt werden. Quelle: ZB/Jens Büttner

Von den 18.700 Hektar Gesamtfläche der Landeshauptstadt Potsdam sind knapp 12.000 Hektar bejagbar. Im Innenstadtgebiet und also auch den Parks sind dafür die ehrenamtlichen Stadtjäger zuständig, die aber durch weitere Jäger unterstützt werden können. In Gebieten mit starkem Publikumsverkehr darf laut Zschuppe nicht gejagt werden. Der Menschenstrom muss erst zum Erliegen kommen.

Und auch dann geht die meist nächtliche Jagd „voll auf das Risiko des Jägers“, wie Zschuppe betont. Der zeitliche Aufwand sei enorm. Nicht nur müsse der Jäger lange auf das Wild warten, er müsse das erlegte Tier auch ausweiden, die Abfälle entsorgen, Proben wegen Seuchen- und Trichinenbefalls nehmen und in den Ämtern bringen. Für die Entsorgung der Innereien sollen Container als Sammelstellen aufgestellt werden, um die Transportwege zu verkürzen.

Zur Früherkennung und Vorbeuge der ASP hat die Landeshauptstadt Potsdam bereits am 8. Oktober eine Tierseuchenallgemeinverfügung erlassen. Die Meldungen über Fallwild soll unverzüglich entweder telefonisch an die Leitstelle der Potsdamer Feuerwehr (0331)- 37010 oder per E-Mail an fallwildmeldung@rathaus.potsdam.de erfolgen. Für die Koordinierung der Prävention und Bekämpfung eines möglichen Ausbruchs der Tierseuche wurde ein Verwaltungsstab ASP gegründet, der regelmäßig tagt und seither das ASP-Geschehen tagaktuell im Blick behält. Weitere aktuelle Informationen gibt es unter www.potsdam.de/veterinaerwesen.

Von Rainer Schüler