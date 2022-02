Potsdam

Da kommt keine Freude auf: Die Stadt Potsdam und der Landesbetrieb für Straßenwesen gehen in den Sommerferien an einige Sanierungsvorhaben, die weit mehr Zeit brauchen als nur die Schulpause. Vor allem auf der Nutheschnellstraße, vorbei am Stern-Center und bis Drewitz kommt es dicke. Die MAZ zeigt die fünf schlimmsten Engpässe des Jahres 2022.

1) Nutheschnellstraße bis Drewitz

Gerade freuen sich Auto-, Bus- und Lasterfahrer auf eine endlich wieder freie Nutheschnellstraße, da haben sie sich schon zu früh gefreut. Die drei Schnellstraßenbrücken in Nachbarschaft des Neuendorfer Angers werden zwar zum Herbst fertig, doch auf der Schnellstraße geht es im Sommer erst richtig los. Dann heißt es langsam fahren und das Navi mit weiten Umleitungen ärgern.

Von Mai bis Juli nämlich wird die enorm befahrene Hauptzufahrt zum Stern-Center saniert. Diese Parallelstraße stadtauswärts neben der Schnellstraße bindet nicht nur Potsdams größtes Einkaufszentrum an, sondern auch den Stadtteil Drewitz. Sie ist aber inzwischen so schadhaft, dass sie eine „grundhafte Sanierung“ nötig hat. Abschnittweise muss sie voll gesperrt werden, doch die Verkehrsplaner der Stadt versicherten am Donnerstag, das Center bleibe erreichbar – wie die Umleitungen dann laufen, wird erst noch ermittelt.

Dazu kommt die regelmäßige Instandsetzung der Fußgänger-Hängebrücke vom Stern über die Schnellstraße zum Center. Man muss sich um den Rostschutz kümmern, um schadhafte Dichtungen und eine brüchige Gehwegoberfläche. Das passiert im 3. Quartal 2022 und dauert knapp zwei Monate: Brücke dicht!

Kaum ist das erledigt, widmet sich der Landesbetrieb im 4. Quartel der Fahrbahn der Schnellstraße zwischen den Hochstraßenbrücken und der Wetzlarer Straße, also bis fast heran ans Stern-Center. Jeweils eine Richtungsfahrbahn ist dann zu; der Verkehr weicht auf die Nebenfahrbahn aus, und die ist dann nur einspurig.

Sanierung dauert Monate

Und auch damit ist man noch nicht durch: Auch die am Stern-Center vorbei führende Abfahrt der Nutheschnellstraße nach Drewitz und zum Stern wird ab dem 3. Quartal saniert und das ganze fünf Monate lang. In dieser Maßnahme enthalten ist die Konrad-Wolf-Allee zwischen der Asta-Nielsen-Straße von Drewitz (Havel-Nuthe-Center) und dem Wohngebiet an Stern. Diesen Bogen unter der Schnellstraße hindurch befahren allein fünf Buslinien. Die müssen andere Strecken nutzen.

2) Nedlitzer Straße vom Pfingstberg bis zur Alexandrowka

Hier geht es eigentlich nur um einen neuen und breiteren Radweg stadteinwärts zwischen der Esplanade am nördlichen Anfang und der Kiepenheuerallee am Süd-Ende, doch um den zu bauen, braucht man eine Fahrbahn der Bundesstraße 2, in diesem Abschnitt zugleich die Nedlitzer Straße. Die Spur gleich daneben, die stadteinwärtige, wird also als Aufstellfläche für die Baufahrzeuge gesperrt. Wer aber aus Richtung Norden in die Stadt will, und das sind extrem viele, vor allem im Berufsverkehr, muss sich nach rechts in die Esplanade quälen zur Georg-Hermann-Allee, am Volkspark und der Biosphäre vorbei, um dann nach links zur Russischen Kolonie Alexandrowka zu schwenken. Dort würde er wieder die B2 erreichen und ihr folgen zur Innenstadt. Oder man fährt die Georg-Hermann-Allee weiter bis zur Pappelallee und muss sich dort entscheiden: nach links zur Bundesstraße 2 oder nach rechts zur Bundesstraße 273 – im Berufsverkehr ist beides keine Freude.

3) Rudolf-Breitscheid-Straße

Weite Wege drumherum sind nötig an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Babelsberg. Wie berichtet, muss hier die Energie und Wasser Potsdam (EWP) zwischen Paul-Neumann-Straße und Reuterstraße das Regenwasser- und Schmutzwassersystem neu regeln. Das läuft bereits im Kreuzungsbereich von Benz-, Stahnsdorfer und Paul-Neumann-Straße, der mitsamt der Bahnunterführung für den KfZ-Betrieb gesperrt ist. Die Busse 619 und 694 werden umgeleitet; die Straßenbahnen aber fahren weiter. Nur an den Wochenenden, an denen man die Wasserleitungen unter den Schienen verlegen muss, gibt es Vollsperrungen mit Schienenersatzverkehr.

Vermutlich ab dem 11. April ist dann auch die Sperrung des Kreuzungsteils Rudolf-Breitscheid- und Plantagenstraße nötig, während die Bahnunterführung immer noch dicht ist. Es wird Umleitungen geben müssen. Im letzten Bauabschnitt in der Rudolf-Breitscheid-Straße wird zwischen Plantagen- und Reuterstraße schließlich noch die Fahrbahn grundhaft erneuert. Vollsperrung!

4) Kaiserbahnhof und Neues Palais

Wenn vom 7. bis 18. März die Geschwister-Scholl-Straße am Bahnhof Sanssouci (Kaiserbahnhof) zur Reparatur von Regeneinläufen halbseitig gesperrt wird in Richtung Kastanienallee und Brandenburger Vorstadt, schiebt sich der Verkehr durch die Forststraße, um die Zeppelinstraße zu erreichen und von dort die Brandenburger Vorstadt und die City. Die Forststraße ist bislang eine ruhige Anwohnerstraße mit überwiegend Tempo 30.

Vom 28. März bis 8. April wird dann die Fahrbahndecke der Straße am neuen Palais zwischen Lindenallee / Uni-Komplex und Bahnhof Sanssouci halbseitig erneuert. Der stadteinwärtige Verkehr in Richtung Süden wird allerdings schon weit vorher umgelenkt, nämlich über Kaiser-Friedrich-Straße, Kuhfortdamm und Werderscher Damm.

5) Arthur-Scheunert-Allee

Die liegt zwar auf Rehbrücker Seite, doch hier fahren viele Autos zwischen Rehbrücke und Potsdam. Zwischen dem 21. März und dem 22. April wird durch den Landesbetrieb Straßenwesen die Fahrbahndecke zwischen Am Buchhorst und dem Bahnhof Rehbrücke erneuert und dafür die Allee in Richtung Potsdam gesperrt. In Richtung Rehbrücke wird sie zur Einbahnstraße. In die Landeshauptstadt kommt man dann nur noch über die Straße Am Buchhorst und nach links in die Drewitzer Straße zur Heinrich-Mann-Allee oder zum Schlaatz und nach Babelsberg.

Vom 11. bis 13. April, Montag bis Donnerstag, ist die Arthur-Scheunert-Allee sogar ganz dicht, und die Umleitungen erfolgen über die Landesstraße 77 (Philippsthal, Stahnsdorf), die L79 (Wietstock, Ludwigsfelde, Ahrensdorf) beziehungsweise die Autobahn A115.

Von Rainer Schüler