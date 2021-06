Innenstadt

Sein frühestes Bild von der historischen Potsdamer Innenstadt ist ein schmuckloses Hinterhofgebäude – massig und nackt stand es auf dem leeren Feld zwischen der Friedrich-Ebert- und der früheren Kaiserstraße: „Es war eine Art Industriebau, hatte etwas von leerstehenden Fabrik-Etagen“, sagt Christian Buttenberg. Direkt gegenüber dem Haus seiner Großmutter habe der Bau gestanden, an der Rückseite der heutigen Bibliothek.

Die Potsdamer Innenstadt im November 1977. Quelle: MAZ/Annelies Jentsch

Die barocken Vorderhäuser waren schon 20 Jahre weg. Im Krieg von Brandbomben getroffen, später abgerissen, das hatte ihm der Vater erzählt.

1908 hatten Buttenbergs Urgroßeltern das Haus in der heutigen Friedrich-Ebert-Straße 118 gekauft. Sie waren Hof-Friseure. Der Großvater sei „bis 1918 ins Stadtschloss gegangen und hat die Kaiserin frisiert“, erzählt der Urenkel: „Der darunter stehende Adel kam zum Teil vierspännig hier vorgefahren.“ So habe man es ihm erzählt. Der Friseursalon war links neben dem Eingang, heute ist dort das Szenelokal „Unscheinbar“. Die Großmutter wurde 1909 in dem Haus geboren, der Vater später auch.

Kindheit im Garten am Hinzenberg

Christian Buttenberg, Jahrgang 1965, war als Kind nur selten dort. „Wir haben im Finkenweg am Brauhausberg gewohnt.“ Die Großeltern hatten einen kleinen Garten hinter dem Interhotel am Hinzenberg: „Da habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht. Morgens in den Garten und abends wieder nach Hause.“

Blick vom Alten Markt Richtung Platz der Einheit in den 1960er Jahren. Später wurde hier das Institut für Lehrerbildung errichtet. Quelle: MAZ/Werner Taag

Die gewaltige Baustelle, mit der zwischen 1970 und 1978 die Bibliothek am Platz der Einheit und das bis zum Alten Markt reichende Institut für Lehrerbildung (IfL) errichtet wurden, ist ihm nicht mehr präsent. Die „erste richtige Erinnerung“ an diesen Ort stammt aus der Zeit, als alles bereits stand.

Die enge Hohewegstraße der Vorkriegszeit vor dem Haus war zur vierspurigen Magistrale mit einer Straßenbahntrasse in der Mitte erweitert worden, die sich Richtung Lange Brücke noch verbreiterte: „Mit zwölf oder 13 Jahren hat mich eigentlich gestört, dass es weder eine Straße noch ein Platz war.“ Das Vorgelände des IfL war mit Blumen und Sträuchern besetzt: „Aber mit einsetzender Dämmerung sprangen die Ratten aus den Rabatten und rein in die Mülleimer.“

Die Tram fuhr früher ganz woanders entlang

Anfang der 1980er Jahre erwachte bei dem jungen Potsdamer das Interesse am historischen Stadtbild. In der Jungen Gemeinde kursierten Gerüchte, dass das Holländische Viertel abgerissen werden sollte. Und der Vater erzählte, dass die Straßenbahn „früher gar nicht bei uns vor der Tür lang fuhr, sondern da hinten über den Alten Markt“.

Straßenbahn in der Humboldtstraße Blickrichtung Alter Markt in der Vorkriegszeit. Links das Stadtschloss. Quelle: Werner Taag

Gemeinsam studierten Vater und Sohn alte Bilder, Stiche und Fotografien. Die Kreuzung Acht-Ecken-Haus „war mir ein Begriff: ein Haus davon stand ja noch“. Die Einordnung des Fortunaportals war schon schwieriger, weil der Verlauf der Langen Brücke jetzt anders war. Die Ringerkolonnaden standen noch hinter dem Hotel, „ich konnte mir nicht vorstellen, wo sie vorher gestanden haben. Dass die Skyline der Stadt von den drei Kirchen bestimmt wurde, das wusste ich schon“.

Die Feier zur Wiedereröffnung der im Krieg schwer beschädigten Nikolaikirche am 2. Mai 1981 kennt Christian Buttenberg nur vom Hörensagen. Bundeskanzler Helmut Schmidt war damals der Ehrengast. „Aber an die Kirche kurz nach der Eröffnung kann ich mich sehr gut erinnern“, sagt Buttenberg. „Das war toll gemacht, mit diesen modernen Einbauten, mit diesen Glasabteilen.“ Als Junge Gemeinde hätten sie die Kirche zum Teil genutzt. „Das fand ich schon sehr eindrucksvoll.“

Die beste Einkaufstraße Potsdams

Die Reste des „Acht-Ecken-Hauses“ in einer Aufnahme von 1951. Quelle: MAZ/Archiv

Die Großmutter und der Vater berichteten, dass die Straße vor dem Haus „eine enge Geschäftsstraße war. Dass dieser Abschnitt zwischen dem heutigen Platz der Einheit und dem Stadtschloss die beste Einkaufsstraße in Potsdam war. Dass die Leute sogar aus Zehlendorf und Wannsee zum Einkaufen hierher kamen.“

Die Friedrich Ebert Straße 118 hieß damals noch Hohewegstraße 9. Es war die Meile der Hoflieferanten – mit den Lebensmittelgeschäften auf der gegenüberliegenden Seite: „Bei uns scheint die Morgensonne rein. Aber Fleischer und Bäcker, die mit den verderblichen Waren, waren auf der anderen Seite. Das hatten sie schon so bedacht.“

Die Hohewegstraße war eine bessere Einkaufsstraße als die Brandenburger Straße, die erst in den 1970er Jahren von der DDR zum Bummelboulevard ausgebaut wurde. „Die Top-Einkaufsstraße war in dem Stück hier. Aber da war ja nun die Hälfte weg.“

Der Urenkel erbt das Haus

Kurz vor dem Mauerfall erbte Christian Buttenberg das Haus der Großeltern: „Mein Vater wollte es nicht haben, meine Brüder auch nicht. Meine Großmutter ist 1988 gestorben. Ich bin mit 18 zu ihr gezogen, weil ich mich mit meinen Eltern nicht mehr verstanden habe.“ Das Haus habe er damals „nicht als Wert gesehen“: „Es war für mich eine Chance, ohne heiraten zu müssen an eine Drei-Zimmer-Wohnung zu kommen.“

Christian Buttenberg vor seinem Haus in der Friedrich-Ebert-Straße. Quelle: Bernd Gartenschläger

Dass es zwei Jahre später „so einen Wert haben würde, das war damals nicht abzusehen“. Die Oma habe allerdings immer gesagt: „Das geht irgendwann vorbei mit den Kommunisten.“ Sie war sehr standesbewusst.“ Im Haus Nr. 118 waren zuletzt ein Zigarrenhandel, eine Schneiderei und auf der linken Seite ein Antiquitätengeschäft.

Das Koko-Imperium als Ladenmieter

Der Antiquitätenhändler, das habe er ihm nach dem Mauerfall erzählt, wurde in den 1980er Jahren unter Druck gesetzt vom sogenannten Bereich Kommerzielle Koordinierung (Koko), der die DDR über teils anrüchige Geschäfte und Unternehmungen mit Devisen versorgte.

Das Haus Hohewegstraße 9, später Friedrich-Ebert-Straße 118, in der Zwischenkriegszeit. Quelle: privat

Eines davon war der Handel mit Antiquitäten, die im Osten eingesammelt und im Westen für Valuta verscherbelt wurden. Buttenbergs Mieter wurde zur Ankaufstelle des „VEB Antikhandel Pirna“. Er verschwand nach der Wende mit einem der ersten Gesetze der Modrow-Regierung – zur Auflösung des Koko-Imperiums.

„Deswegen hatte ich im März 1990, schon kurz nach der Wende Gewerberaum. Damals war das Goldstaub“, erzählt Buttenberg. Er wisse nicht, wie sie es rausbekommen hatten: „Aber sie haben mir die Bude eingerannt. Da wollten Banken rein. Leute haben mir 5000 Mark auf den Tisch gelegt, wenn sie einen langfristigen Mietvertrag bekämen. Doch ich war misstrauisch.“

Die Gründung des Cafés „08-15“

Der Pharmaziestudent holte sich Beratung beim Bund Deutscher Makler in Berlin, die ihn warnten: „Und so habe ich überlegt, wenn sie mich alle über den Tisch ziehen wollen, dann vermiete ich gar nicht, sondern dann machen wir das selber.“

Die Friedrich-Ebert-Straße 118 nach dem Zweiten Weltkrieg. Quelle: privat

Seine damalige Lebensgefährtin war Krankenschwester und wollte mit ihrer Freundin ein Café eröffnen, eine Cafébar wie das Halligalli in Babelsberg. „So haben wir das Ding noch vor der Währungsunion saniert. Alles selbst gemauert und gestaltet, aus zweiter Hand die Küche und Möbel geholt. Und im Juni 1990 aufgemacht.“

Das „08-15“ war eine der ersten Neueröffnungen der Nachwende in Potsdam. Vom dritten Pächter Anfang der 2000er Jahre in „Unscheinbar“ umbenannt, ist es bis heute mit dem nunmehr fünften Betreiber eine Adresse im Potsdamer Nachtleben.

„Obst und Gammel“ am Neuen Markt

Der Alte Markt – heute Synonym für Potsdams Rückkehr zu altem Glanz – war für Christian Buttenberg für lange Zeit ein Begriff aus der Vergangenheit. „Das war ja im Prinzip kein richtiger Platz. Den Alten Markt habe ich wirklich erst mit dem Bau des Stadtschlosses und mit der Öffnung des Barberini wahrgenommen. Davor war das für mich ein Nicht-Ort, eine Leerstelle.“

Der Kutschstall am Neuen Markt 1991 mit Anhängern des Obst- und Gemüsehandels. Quelle: MAZ/Christel Köster

Ganz anders der Neue Markt, „den ich schon immer als sehr schönen Platz empfunden habe, weil er bis auf diesen einen Neubau original im Barock erhalten geblieben ist“. Buttenberg erinnert sich noch gut an die Zeit, als es im Kutschstall, dem heutigen Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Obst, Gemüse und Speisekartoffeln gab: „Obst und Gammel hieß das im Volksmund.“

Nach der Wende stand der Prachtbau über Jahre leer: „Ich bin dort durchgestreift. Da waren teilweise noch Wohnungen drin mit Kochmaschinen und gekachelten Öfen. Die Bäder waren finsterste sechziger Jahre DDR.“

Straßenrückbau: „Gewinn ohnegleichen“

Die Pläne für die Umgestaltung der Potsdamer Mitte habe er begrüßt: „Ich war natürlich dafür. Ich habe die Fachhochschule, das frühere IfL, nicht so als architektonisches Kleinod wahrgenommen.“

Auch der Abriss des Hauses der Wasserwirtschaft – dieser Plattenbau an der Friedrich-Ebert-/Ecke Schlossstraße – habe ihn gefreut: „Es hat nur sehr lange gedauert, bis dort wieder gebaut wurde.“ Die letzte Baulücke in dem Karree ist für die neue Potsdamer Synagoge reserviert.

Friedrich-Ebert-Straße im Januar 1986. Links das Institut für Lehrerbildung. Quelle: MAZ/Archiv

Die wichtigste Veränderung der letzten Jahrzehnte aber war für Christian Buttenberg der Rückbau der Friedrich-Ebert-Straße auf zwei Spuren und ihre Sperrung für den Durchgangsverkehr: „Das war ein Gewinn ohnegleichen. Wir konnten vorher nicht das Fenster aufmachen, denn da hast du den Fernseher nicht mehr verstanden. Und du hättest auch nicht draußen vor der ,Unscheinbar‘ sitzen können.“

„Finde das Mercure nicht schön, aber...“

Den Streit um den richtigen Umgang mit DDR-Architektur in Potsdam verfolgt Buttenberg gelassen: „Es ist nicht so, obwohl mir so ein altes Haus gehört, dass ich da ein Fanatiker bin.“ Die Lager verstehe er nicht. „Die einen die fordern, das Mercure müsse unbedingt weg. Ich finde es auch nicht schön, aber ich kann damit leben. Wir haben hinten am Haus eine Terrasse, und da scheint nachts immer schön rot diese Mercure-Werbung rauf. Das wäre dann weg.“

Christian Buttenberg in seinem Haus. Auf der anderen Straßenseite drehen sich die Kräne. Quelle: Bernd Gartenschläger

Christian Buttenberg hält inne, sagt dann: „Ich bin halt die Generation, die damit groß geworden ist. Wir sind an diesem Hotel immer vorbei zum Garten unserer Oma gegangen.“

Auf die Häuserzeile, die mit dem sogenannten Quartier 4 auf der anderen Straßenseite errichtet wird, ist er gespannt: „Für uns wird völlig neu sein, dass uns die Leute von gegenüber in die Fenster rein gucken können. Wir haben keine Gardinen, nichts. Bisher konnten sie höchstens vom Staudenhof aus zu uns hinübersehen, aber das ist so weit weg, dass mir das egal ist.“

Vor zwei Jahren wollten sie ein doppeltes Jubiläum feiern. Das Haus war 110 Jahre im Familienbesitz und es wurde, 1769 errichtet, 250 Jahre alt. „Aber da ging es meinem Vater nicht so gut.“

Das Datenjournalismus-Projekt „Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Volker Oelschläger