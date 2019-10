Innenstadt

Ein starkes Zeichen gegen den Hass: Nach der Gedenkveranstaltung vor den Gemeinderäumen der Jüdischen Gemeinde in der Werner-Seelenbinder-Straße am Donnerstag hat es am Freitagabend an demselben Ort eine Menschenkette gegeben – kurz vor Beginn des Schabbat. Potsdams Superintendentin Angelika Zädow hatte dazu aufgerufen. „Wir brauchen starke Zeichen der Solidarität mit unseren jüdischen Geschwistern – möglichst oft“, sagte Zädow.

Superintendentin Angelika Zädow. Quelle: Friedrich Bungert

Nach dem Attentat vor der Synagoge in Halle ( Saale) rief am Freitag die Evangelische Kirche in Deutschland unter dem Motto „Kein Mensch darf Opfer von Gewalt werden“ zu Menschenketten auf. Zädow bat die Potsdamer, „Lichter als Zeichen der Hoffnung und der Kraft“ mitzubringen – um zu zeigen, „dass in Potsdam Gewalt und Hass keine Chance haben“, sagte sie. „Wir wollen eine Welt gestalten, die ohne Hetze, Häme, Rassismus und Ausgrenzung auskommt.“

Nach der Begrüßung durch die Superintendentin und eine Schweigeminute sprach Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD): „Jüdisches Leben gehört zu unserem Leben – wir müssen es schützen“, sagte sie.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD). Quelle: Friedrich Bungert

Rabbiner Nachum Presman begrüßte die Anwesenden danach mit „Schabbat schalom“. Seine Botschaft: Man dürfe sich von den Ereignissen nicht entmutigen lassen – im Gegenteil. „Diese schwere Situation zeigt uns, wie stark die Solidarität in Deutschland ist. Ich habe keine Angst, in Deutschland zu leben. Die Mehrheit der Deutschen sind tolerant und gute Menschen.“ Eine Erkenntniss aus den Ereignissen: „Wir müssen lernen, dass wir viel mehr investieren müssen – nicht nur in Sicherheit, sondern in Wissen über Judentum und Holocaust.“

Vor der jüdischen Gemeinde in Potsdam fand am Abend eine Solidaritätsbekundung statt. Quelle: Friedrich Bungert

Unter den etwa 100 Menschen, die sich trotz des Nieselregens an der Alten Feuerwache eingefunden hatten, befanden sich neben Vertretern der Politik wie Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) naturgemäß viele Personen des kirchlichen Lebens, unter anderem der frühere Generalsuperintendent Hans-Ulrich Schulz. Die Betroffenheit war ihm deutlich anzumerken. „Man ist unendlich traurig und weiß, dass es Mitmenschlichkeit und Solidarität zu verteidigen gibt“, sagte er. Für einen Christenmenschen sei dies „ein Pflichttermin“, damit sich die jüdischen Mitmenschen nicht allein gelassen fühlen.

Der frühere Generalsuperintendent Hans-Ulrich Schulz und Susanne Weichenhan, Pfarrerin von St. Nikolai. Quelle: Friedrich Bungert

Unterdessen wirft das Attentat auf die Hallenser Synagoge auch Fragen zu den Planungen für die neue Potsdamer Synagoge auf. Wie berichtet, ist der Bau an der Schlossstraße 1 bislang als Versammlungsort mit großer öffentlicher Strahlkraft konzipiert. Die Vertreter von Jüdischer Gemeinde und Synagogengemeinde hatten stets betont, dass Abschottung nicht im Konzept vorgesehen sei. So ist ein Café im Erdgeschoss geplant.

Wieand Eschenburg, Kommunikationsvorstand der Garnisonkirchenstiftung (l.), war ebenfalls unter den Teilnehmern. Quelle: Friedrich Bungert

Trotz der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen soll der religiöse Versammlungsort nicht zum Bollwerk werden. Die schrecklichen Ereignisse von Halle stellen den Ansatz der größtmöglichen Offenheit allerdings noch einmal zusätzlich auf den Prüfstand. „Das ist eine neue Sachlage, die wir besprechen und nochmals hinterfragen müssen“, sagte Evgeni Kutikow, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, am Freitag. Bereits jetzt sei man hinsichtlich der Sicherheitsstandards ständig im Gespräch mit der Polizei, so Kutikow.

Evgeni Kutikow (r.), Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, und Synagogen-Architekt Jost Haberland. Quelle: Varvara Smirnova

Auch der Vorsitzende der Synagogengemeinde, Ud Joffe, äußerte sich am Freitag zu dem Attentat: „Die Synagogengemeinde bedauert sehr den Tod zweier unschuldiger deutscher Bürger durch einen deutschen Psychopathen-Hasskiller. Unser Mitgefühl gilt den Familienangehörigen der Opfer“, erklärte Joffe, der sich derzeit in Israel aufhält. Zu möglichen Auswirkungen auf das Synagogen-Projekt befragt, sagte der Gemeindevorsitzende: „Die Synagogengemeinde hat nicht vor, unseren zukünftigen Versammlungsort – griechisch: , Synagoge’ – zu einer Festung umzuwandeln. Die Pflicht liegt beim deutschen Staat und der deutschen Gesellschaft, durch gesetzliche Präventionsmaßnahmen und gründliche Erziehung solche Missbildungen zu verhindern – nicht durch Selbstinhaftierung der Juden.“ Joffe zeigte sich überzeugt, dass man für den Synagogenbau die nötigen – und bereits in Planung befindlichen – Maßnahmen finden werde, um die Sicherheit „neben Offenheit und unserer fröhlichen Natur“ zu garantieren“.

Ud Joffe ist der Vorsitzende der Synagogengemeinde. Quelle: Varvara Smirnova

Neben der Jüdischen Gemeinde und der Synagogengemeinde gibt es in Potsdam noch die Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde. Zum Abschluss seiner Rede lud Rabbiner Presman zum Laubhüttenfest ein, das am Mittwoch ab etwa 16 Uhr auf dem Hof der Alten Feuerwache gefeiert wird.

