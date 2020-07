Potsdam

Die Stadtwerke-Tochter Stadtbeleuchtung Potsdam hat im Wohngebiet Eiche die Straßenlaternen klimafreundlicher gemacht. Dort wurden alte Natriumdampflampen durch die neue Generation warmweiß leuchtender LED-Retrofit-Lampen ersetzt. Insgesamt 335 Leuchten wurden im Zuge eines turnusmäßigen Lampenwechsels umgerüstet.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Vorurteile gegenüber E-Autos: Potsdamer umrundet Berlin und zieht Bilanz

Weitere MAZ+ Artikel

Studie: Deshalb sind Potsdams Abwassergebühren am höchsten

Das Ergebnis für den Klimaschutz: 96 000 Kilowattstunden weniger Stromverbrauch und 50 Tonnen weniger Kohlendioxid-Ausstoß pro Jahr, so Stadtwerkesprecher Göran Böhm: „Zudem bieten die neuen Leuchtmittel eine verbesserte Umweltverträglichkeit durch eine reduzierte Wärmeabgabe und eine geringere Infrarot- sowie UV-Strahlung. Darüber freuen sich Insekten und die nachtaktive Tierwelt.“

Idylle in Eiche mit LED-Leuchten. Quelle: Stadtwerke Potsdam

In den kommenden Jahren rüstet die Stadtbeleuchtung Potsdam 2000 Leuchten pro Jahr auf LED-Technik im Stadtgebiet um. Die Straßenbeleuchtung schaltet sich per Lichtsensor automatisch an. Mehr als 17.000 sogenannte Leuchtpunkte sind dies im gesamten Stadtgebiet.

50.000 Brennstunden Lebensdauer

Neben dem Klimaschutz bietet die Retrofit-Technologie noch eine Reihe von Vorteilen, so der Stadtwerkesprecher: Die vorhandene Infrastruktur der Leuchten können nachgenutzt werden und der Leuchtmitteltausch ist einfach zu installieren. Die erwartete Lebensdauer der LED-Retrofit-Lampen liegt bei bis zu 50.000 Brennstunden und so dreimal höher wie bei den bisher eingesetzten Natriumdampflampen.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „ Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Der Betrieb der LED-Leuchtmittel erfolgt mit warmweißen Licht, mit Farbtemperatur von 2.700 bis 3.000 Kelvin. Die neuen Lampen bieten einen verbesserten Farbwiedergabeindex, ein Qualitätsmerkmal von künstlichem Licht gegenüber natürlichem Licht, und damit bessere Erkennbarkeit von Konturen.

Der Austausch der Leuchtmittel wurde auch zur gründlichen Reinigung der Leuchtenkörper genutzt und in Teilen altersbedingt verschlissene Bauteile ersetzt.

Von MAZonline/axe