Potsdam setzt im Kampf gegen Hundehaufen auf Schilder

Die Hunde, die Stadt und der Kot – in dieser schier unendlichen Geschichte hat in Potsdam ein neues Kapitel begonnen. Gassigängern und Flaneuren sind die Schilder, die nun in einigen Kiezen prangen, sicher schon aufgefallen. „Das ist unser Potsdam und nicht Ihr Hundeklo“ ist auf dem runden Blech zu lesen – den ersten Teil der Botschaft umspannt ein grüner Halbkreis, den zweiten ein roter.

Schilder auch gegen illegale Müllplätze

Was ein Hauch vergrämter Bürgerwehr umweht, ist Teil einer offiziellen Kampagne, denn die Landeshauptstadt selbst hat die Schilder aufstellen lassen, wie Rathaussprecherin Christine Homann mitteilt. Die Schilder seien ein Teil der Aktion „Saubere Stadt“. So seien allein 15 Schilder zum Thema Hundekot installiert worden. Hinzu kommen baugleiche Schilder mit der Aufschrift „Das ist unser Potsdam und nicht Ihr Müllplatz“.

Appell an den Gemeinsinn

Beinahe drei Jahre ist es her, dass die Stadt Schmutz und Unordnung den Kampf angesagt hat. Zunächst war im Juni 2017 der „Runde Tisch Stadtbild“ gegründet worden. Man hatte mit Blick auf die Eintragungen ins Maerker-Portal, mit Blick auf die Voten beim Bürgerhaushalt, auf Mieterbefragungen der Wohnungsunternehmen, Kundenbefragungen des Verkehrsbetriebs und Schreiben von Bürgern an die Verwaltung erkannt, dass die Sauberkeit in Potsdam für die Bevölkerung und die Besucher der Stadt ein sehr wichtiges Thema ist. Zwei Monate nach Gründung des Runden Tisches rief die Landeshauptstadt Ende August 2017 eine Sauberkeitskampagne aus, um langfristig ein gepflegtes Stadtbild zu erreichen. Über allem, so hieß es damals, stehe der Gedanke „Unser Potsdam“ – ein Appell vor allem an den Gemeinsinn, denn an einem sauberen Stadtbild müsse jeder Einzelne aktiv mitwirken.

Stadt hat Hotspots für Hundekot erkannt

Die Schilder, die nachlässige Hundehalter animieren sollen, Waldis Notdurft ordnungsgemäß zu entsorgen, sind – wie auch die schon länger präsenten Müllplatz-Schilder – nicht überall im Stadtgebiet zu finden. „Die Standorte stellen sogenannte Hot-Spots dar“, sagt Christine Homann. „Hier gab es vermehrte Probleme mit Hundekot beziehungsweise mit illegaler Müllablagerung. Die Schilder sollen auf das Problem aufmerksam machen und zum Nach- und Umdenken anregen.“ Folgende Hundekot-Krisenherde hat die Stadt ausgemacht und beschildert: die Straße Auf dem Kiewitt und die Lennéstraße in der Brandenburger Vorstadt, die Lise-Meitner- und die Bettina-von-Arnim-Straße im Kirchsteigfeld sowie das Gebiet Am Hirtengraben, das gleich zwei Schilder bekommen hat, der Baumhaselring in Eiche, die Straße Am Nuthetal, der Sperberhorst und der Bisamkiez im Wohngebiet Am Schlaatz, die Pasteur- und die Gartenstraße in Babelsberg, die Döberitzer Straße in Fahrland, die Friedrich-Engels-Straße und der Uferweg entlang der Nuthe.

Immer mehr Hunde in Potsdam

Wie viele Hunde in Potsdam leben, weiß niemand genau. Laut Christine Homann sind rund 7150 Hunde steuerlich gemeldet – man gehe aber von einigen mehr aus. Da sich der offizielle Bestand stetig erhöhe, rechnet das Rathaus aber nur mit einer „relativ geringen Dunkelziffer“. Die gemeldeten Tiere bringen der Stadtkasse Bares: Im Jahr 2019 beliefen sich die Hundesteuer-Einnahmen auf rund 790 000 Euro.

