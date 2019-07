Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung fordert, die Klinik-Landschaft auszudünnen und vor allem kleinere Häuser zuschließen. Das größte Potsdamer Krankenhaus – das städtische Bergmann-Klinikum – befürwortet das. In Potsdam, so meint es, gebe es eine Überkapazität an Krankenhausbetten.