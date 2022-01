Bornstedt

Die Stadtverwaltung senkt die Haushaltsmittel für den Volkspark Potsdam um 1,1 Million Euro und verzichtet auf eigentlich geplante Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Das geht aus der Antwort auf eine kleine Anfrage des CDU-Stadtverordneten Matthias Finken hervor. Demnach werden im Haushaltsentwurf für 2022 eigentlich rund 200. 000 Euro mehr nötig. Für 2023 bleibt die Kämmerei sogar 500.000 Euro unter dem von der Verwaltung eigentlich ermittelten Bedarf und für die Planung 2024 noch einmal weitere 400.000 Euro. Grund ist der Sparkurs durch die coronabedingte Haushaltsschieflage.

Feuerwerkersinfonie im Volkspark Potsdam fällt 2022 aus

Eigentlich geplante Maßnahmen wie den Umbau von Grünflächen, die Neugestaltung der Skateranlage und die Sanierung von Zäunen werden verschoben. Auch die Sanierung der Schilf- und Drainagebecken am Wasserspielplatz des Volksparks entfallen vorerst. Auch die Feuerwerkersinfonie werde 2022 nicht stattfinden. Kleinere Einsparungen betreffen zudem das Wach- und Reinigungspersonal. Im Ergebnis werde das fehlende Geld „zu einer geringeren Qualität der öffentlichen Grün- und Freianlagen“ führen, so die Stadt.

CDU-Fraktionschef Matthias Finken will das nicht hinnehmen. „Bis auf die Feuerwerkersinfonie halte ich die Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden können, für sehr wichtig, um die Qualität des Volksparks langfristig zu sichern.“ Seine Fraktion werde deshalb für den Haushalt 2022 beantragen, auf die Kürzungen zu verzichten. Aufgrund der zunehmenden Bevölkerungszahl in den umliegenden Wohngebieten „wäre eine Erhöhung der Mittel angebracht, um den hohen Standard zu erhalten“, so Finken. Die jährlich über 400. 000 Besucher würden die Beliebtheit und Bedeutung des Volksparks unterstreichen. „Gerade in Pandemiezeiten hat diese noch zugenommen.“

Matthias Finken (CDU) engagiert sich für das Bornstedter Feld. Quelle: Bernd Gartenschläger

Potsdam plant mit einem Defizit von 27 Millionen Euro im Jahr 2022

Wie berichtet, rechnet Kämmerer Burkhard Exner (SPD) im neuen Jahr mit einem Defizit von 27 Millionen Euro. Politik und Verwaltung haben sich deshalb für die Haushaltsverhandlungen darauf verständigt, keine zusätzlichen Investitionen zu beschließen und in allen Verwaltungsbereichen die Mittel auf Folgejahre zu strecken.

Von Peter Degener