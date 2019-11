Neue Poller für die Kreuzungen

Brandenburger Vorstadt

Die Verkehrsverwaltung der Stadt hat fünf Straßenkreuzungen in der Brandenburger Vorstadt „abgepollert“: Der Bauhof setzte flexible „Pfähle“ in die Kurven der Kreuzungen Meistersinger- und Clara-Zetkin-Straße, Meistersinger- und Carl-von-Ossietzky-Straße, Nansen- und Feuerbachstraße, Nansen- und Lennéstraße sowie Lenné- und Carl-von-Ossietzky-Straße. 2052,27 Euro hat die Maßnahme gekostet, die nach Auskunft des Presseamtes wegen Beschwerden der Feuerwehr veranlasst wurde, sie könne wegen zugeparkter Kurven nicht mehr alle Häuser im Kiez erreichen.

Strafzettel brachten Kritik ein

Bislang hatte die Stadt versucht, der Kurvenparkerei durch Strafzettel beizukommen, sich damit aber dem Vorwurf von Bürgern ausgesetzt, sie lege von Kreuzung zu Kreuzung und selbst auf ein und derselben Kreuzung unterschiedliche Maßstäbe an.

So hatte sich MAZ-Leser Sebastian Köhler aus der Clara-Zetkin-Straße bei der Stadt beschwert, weil er wegen Parkens in einer Kurve zur Meistersingerstraße binnen 24 Stunden zwei Mal ein „ Knöllchen“ bekommen hatte, weil er nicht die geforderten fünf Meter vom Schnittpunkt der Bordsteinkanten entfernt war. Gleichzeitig aber waren auch die drei anderen Kurven der T-Kreuzung so beparkt, dass der Mindestabstand nicht eingehalten war. Dort gab es keine Strafzettel.

Stadt beschwört Gleichbehandlungsgrundsatz

Er stellte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD), die bislang nicht beantwortet wurde. Der MAZ gegenüber versicherte das Presseamt der Stadt aber, man gehe überall in der Brandenburger Vorstadt gleich konsequent gegen Autofahrer vor, die in der Kurven der Kreuzungen parken und die fünf Meter nicht einhalten.

Das Parken in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen innerhalb eines Fünf-Meter-Bereiches sei gemäß Paragraph 12 Absatz 3 Nr. 1 Straßenverkehrsordnung verboten, erklärte die Stadt. Dies stelle „recht einfache Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer“, existiere anderenorts auch und gehöre zu den „üblichen Verkehrssituationen im alltäglichen städtischen Verkehr“. Weitere Reglementierungen würden ein bestehendes Parkverbot lediglich wiederholen und sei „nicht zwingend geboten“.

Vorgeschriebener Radius nicht erreicht

Köhler forderte eine einheitliche und für alle sofort sichtbare Regelung, indem man entweder die Kurve fünf Meter weit durch Sperrstreifen abmarkiert oder bewegliche Kunststoff-Poller so in die Kurve stellt, dass sie frei bleibt. Dem ist die Stadt nun gefolgt: Sie stellte flexible, rot-weiße Poller mit Reflektorstreifen in die Kurven, die bislang noch nicht bepollert waren. Diese vergleichsweise einfache Methode verhindert das Parken allerdings nur im Drei-Meter-Radius, fünf Meter werden damit nicht frei gehalten.

Köhler begrüßte zwar die neue, einheitliche Regelung, machte im Nachgang aber deutlich, dass er im Falle seiner Strafzettel weiter weg vom Schnittpunkt der Bordsteinkanten stand, als jetzt der Poller steht, der etwa drei Meter sichert.

Von Rainer Schüler