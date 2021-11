Potsdam

Viel Licht, aber auch Schatten: Das ist – salopp gesagt – die Zusammenfassung eines neuen Städterankings, das Potsdam zum Aufsteiger unter deutschen Großstädten macht. Die Landeshauptstadt liegt zum ersten Mal unter den Top Ten unter 71 untersuchten Kommunen. Im vergangenen Jahr lag sie noch auf Rang 25 – nun auf Platz 9. Zu verdanken hat sie den rasanten Aufstieg dem Immobilienmarkt – dieser wird als der dynamischste unter allen getesteten Städten bewertet. Auch mit seiner Einwohnerentwicklung liegt Potsdam vorne, ebenso beim Stichpunkt Lebensqualität.

Wasser und architektonische Wahrzeichen – in Potsdam lässt sich’s leben. Quelle: Weiße Flotte

Weniger rosig sieht es hingegen bei der Bewertung des Arbeitsmarktes aus. Hier reicht es nur für Rang 64 – das ist die schlechteste Wertung innerhalb der Zehner-Spitzengruppe. Extrem schlecht steht die Stadt beim Gewerbesaldo, also dem Saldo aus Gewerbean- und -abmeldungen da. Hier belegt sie den letzten Platz.

„Lebe ich am richtigen Ort?“

Der Städtetest stammt vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, das es im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche, des Immobilienportals Immoscout24 und des Unternehmen IW Consult erhoben hat. Der kommunale Leistungscheck – nach Eigenauskunft handelt es sich dabei um den größten seiner Art in Deutschland – hat alle 71 kreisfreien Städte ab 100 000 Einwohnern unter die Lupe genommen. „Er bietet so Orientierung in Zeiten des demografischen, sozialen und ökonomischen Wandels, in dem sich die Menschen zunehmend fragen: Lebe und arbeite ich eigentlich am richtigen Ort?“, heißt es in der Wirtschaftswoche.

Potsdam – in einer Liga mit Berlin und Leipzig

Die Dynamikbewertung zeigt, welche Städte sich unabhängig von der Ausgangslage am stärksten entwickeln. Mit der Platzierung unter den dynamischsten Zehn spielt Potsdam nun in einer Liga mit Berlin, das auf dem Siegertreppchen steht, sowie mit Leipzig (Platz 3) oder Heilbronn (Platz 2), das es – anders als Potsdam – auch im Niveau-Ranking unter die Top Ten geschafft hat. In dieser Kategorie liegt Potsdam auf Rang 18.

Das Niveauranking bewertet die derzeitige Wohn-, Lebens-, Arbeits-, und Wirtschaftssituation der deutschen Großstädte anhand von 51 Indikatoren. Exzellent schneidet Potsdam hier ab, was die Vermarktungszeit von Mietwohnungen und den Wohnungsneubau angeht – bei beidem liegt es auf dem ersten Rang. Schlecht schneidet die Havel-Stadt beim Gewerbesaldo ab, aber auch bei der Aufklärungsquote von Straftaten (Rang 53).

Bei Nachhaltigkeit belegt Potsdam Rang 12

In der dritten Kategorie – dem Nachhaltigkeitsindex – liegt die Havelstadt immerhin auf Rang zwölf. Der Index umfasst 22 Indikatoren aus den drei Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Hier punktet die Stadt zum Beispiel mit den vielen Forschungsinstituten. Fast Schlusslicht ist Potsdam bei der Zahl der Patente pro Einwohner.

Das Leibniz-Institut für Astrophysik ist eines der Aushängeschilder des renommierten Forschungsstandorts Potsdam. Quelle: Ina Schmiedeberg

Eines der Fazits des Städtetests: „Die Menschen zieht es zunehmend ins Umland und in kleinere bis mittlere Großstädte, die vor allem mit ihren Grünflächen, einer hohen Lebensqualität und einer guten Infrastruktur überzeugen können,“ erklärt Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24.

Corona habe die kleineren Großstädte und Landkreise im Umland der Metropolen attraktiver gemacht. In der Folge ist die Immobiliennachfrage in mittleren Städten und im Umland um 40 bis 80 Prozent angestiegen und die Preise für Miet- und Kaufobjekte im Umland deutlich stärker als in den Metropolen selbst.

Von Ildiko Röd