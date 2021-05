Potsdam

 Die Landeshauptstadt startet noch in diesem Jahr einen Modellversuch zur Durchsetzung des Schutzes von Nichtrauchenden an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs.

Das hat der Hauptausschuss am Mittwochabend auf Antrag der Linken beschlossen.

Komplett-Verbot nicht durchsetzbar

In einem ersten Schritt soll demnach an etwa zehn Haltestellen in Verbindung mit dem Fahrgastunterstand ein Bereich für Nichtrauchende ausgewiesen werden.

Ein komplettes Rauchverbot sei „nicht durchsetzbar“, sagte Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) mit Verweis auf ein Rechtsgutachten des Landes, das dennoch Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt habe.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Hauptausschuss gab es vor allem Zuspruch. SPD-Fraktionschef Daniel Keller gab bekannt, seine Fraktion ziehe einen ähnlich lautenden Antrag zurück, der erst in der nächsten Ausschusssitzung anstand: „Mit dem Antrag der Linken wäre unser Antrag erledigt. Wir werden das Anliegen unterstützen.“

Vorbehalte bei den Grünen

Vorbehalte gab es seitens der Grünen. Deren Fraktionschef Gert Zöller bezeichnete das „Anliegen als durchaus für lobenswert“, warnte aber vor einer „Überregulierung“. So würden die Markierungen von Nichtraucher- und Raucherbereichen auf Bahnhöfen nach seiner Beobachtung „weitgehend ignoriert“.

In der Abstimmung gab es mit Gert Zöller und Jens Dörschel (beide Grüne) sowie Chaled-Uwe Said (AfD) drei Enthaltungen.

Das Modellprojekt soll laut Beschluss „noch in diesem Jahr beginnen und auf ein Jahr angelegt sein“. Einen ersten Vorstoß zur Durchsetzung eines Rauchverbotes an Haltestellen hatten die Potsdamer Linken 2013 unternommen.

Von Volker Oelschläger