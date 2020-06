Werner Höfchens Haare sind schon in New York, Moskau oder Tokio frisiert worden. Der Beelitzer kennt die Friseure der Welt und saß schon in mehr als 50 Ländern auf dem Friseurstuhl. Doch was macht einer, dessen Leidenschaft Friseurbesuche in der Ferne sind, in Corona-Zeiten? Er lernt die heimischen Haarkünstler kennen.