Potsdam stellt im April  erste Container für Geflüchtete bereit 

Potsdam

Um der großen Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf bieten zu können, will die Landeshauptstadt nun auch auf die Unterbringung in Containern setzen. Das erklärte Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD) am Mittwochabend im Finanzausschuss.

Kämmerer Exner: „Markt ist überhitzt.“

Wobei es nicht ganz einfach werden dürfte, das wieder hochbegehrte Gut einzukaufen. Der Grund: Der Markt ist aufgrund der hohen Nachfrage nach den Modulbauten bereits überhitzt, wie Exner vor den Stadtverordneten erklärte.

Dennoch ist es gelungen, die ersten 50 Bürocontainer anzukaufen. Die Kosten der Bestellung belaufen sich auf etwa 750.000 Euro. Allerdings hofft Exner für die Finanzierung auf einen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Mittel). Fünf Millionen Euro wurden durch den Kommunalen Immobilienservice (KIS) bereits beantragt. Damit könnte eine höherwertige, in Einzelwohnungen unterteilte Unterbringung für etwa hundert Personen finanziert werden.

50 Container – für Potsdam erst der Anfang

In den 50 Containern – jeweils sechs mal 2,50 Meter groß – sollen etwa 80 bis hundert Menschen ein Quartier finden. Zudem wird es Container mit Duschmöglichkeiten, für die Wäsche und andere Bedarfe zur Verfügung stehen.

Nach MAZ-Informationen ist die Inbetriebnahme der kleinen Container-Siedlung für April geplant. Über den Standort ist noch nichts bekannt; zwei Orte seien allerdings derzeit in der näheren Prüfung, wie es heißt. Die 50 Bürocontainer sollen nur der erste Aufschlag sein. Derzeit wird eine Bedarfsplanung erstellt, als Basis für weitere Bestellungen.

Im „Freiland“ konnten am Montagabend ukrainische Flüchtlinge kostenlos essen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auf die Hallen, die nach dem großen Zustrom Geflüchteter im Jahr 2015 angekauft wurden, kann die Landeshauptstadt nicht mehr zurückgreifen.

Potsdamer Leichtbauhallen wurden verkauft

Der KIS hat in den vergangenen Jahren mehrere Leichtbauhallen verkauft, die 2015 für die Notunterbringung aufgestellt worden waren. Potsdam hatte damals 1494 Menschen aufgenommen und an drei Standorten insgesamt neun Leichtbauhallen und zugehörige Sanitärcontainer bis Ende 2018 vorgehalten. Durch den Rückgang der Geflüchtetenzahlen bestand dann kein Bedarf mehr.

Für eine erneute Unterbringung von Menschen wären die Hallen heute ohnehin nicht mehr nutzbar – das Material gibt keine lange „Lebensdauer“ her.

Von Ildiko Röd