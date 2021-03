Potsdam

Nach nur einer Woche könnte mit dem echten Unterricht schon wieder Schluss sein: Die Stadt Potsdam droht damit, bereits zum Beginn der kommenden Woche die weiterführenden Schulen zu schließen. Man habe gegenüber dem brandenburgischen Bildungsministerium erklärt, dass die Schulen offen bleiben, wenn „das Land wie zugesagt zu Beginn der kommenden Woche die Tests für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen kann“.

Wenn das Land nicht liefert und es weiter viele Infektionen an den weiterführenden Schulen gibt, fordert die Landeshauptstadt, dass zunächst bis zu den Osterferien zum Homeschooling zurückgekehrt wird. Man würde diese Forderung im Zweifel auch im Alleingang durchsetzen, heißt es in Rathauskreisen.

Auch das Ministerium will Tests

Nach MAZ-Informationen gab es am Freitag ein Telefonat zwischen Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und seiner Parteifreundin, der Landes-Bildungsministerin Britta Ernst. Sie ist zugleich Vorsitzende der Kultusministerkonferenz und betont mit Blick auf die Schulöffnungen: „An erster Stelle stehen künftig dabei durch den Bund zu finanzierende flächendeckende Testmöglichkeiten für das an Schulen tätige Personal sowie perspektivisch auch für Schülerinnen und Schüler.“Diese Tests hätten allerdings bereits zum Beginn des Wechselunterrichts in dieser Woche bereitstehen sollen – die gelieferten Kits aber waren weder für Kinder geeignet, noch mit der richtigen Anleitung versehen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offiziell sagt Mike Schubert, man sehe das sich dynamischer entwickelnde Infektionsgeschehen vor allem in den weiterführenden Schulen mit Sorge. „Vor allem, weil es an den Schulen noch immer nicht genügend Testangebote gibt. Wir unterstützen hier weiter mit unseren Testkits vor allem bei kurzfristigen Abklärungen. Aber ohne die Umsetzung der Teststrategie für die Schulen hecheln wir mit der Nachverfolgung dem Infektionsgeschehen hinterher“, so der Oberbürgermeister.

Insgesamt 163 Schüler von Potsdamer Schulen und neun Lehrkräfte sind derzeit als Kontaktpersonen in Quarantäne. Positive Fälle gibt es unter anderem an der Kollwitz-Oberschule und der Lenné-Gesamtschule. Dazu kommen sieben Covid-erkrankte Grundschüler und fünf Fälle in Kindertagesstätten.

Schnelle Ausbreitung an der Steuben-Schule

Wie schnell sich eine solche Infektion in einem geschlossenen System wie Schule oder Kita ausbreiten kann, zeigt die Situation an der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule im Kirchsteigfeld. „Wir hatten dort vergangene Woche die ersten beiden Fälle in einer Klasse des zehnten Jahrgangs“, erläutert die Amtsärztin. Bereits zum Ende der Woche habe sich das Bild aber geändert. „Bei der nächsten Infektion in einer zweiten zehnten Klasse haben wir zunächst die beiden betroffenen Klassen aus dem System genommen. Wir hatten auch ohne den Mutationsnachweis hier schon einen Punkt erreicht, an dem wir anders agieren müssen.“ In dieser Woche verschärfte sich die Lage weiter, am Mittwoch ist klar: Drei der sechs zehnten Klassen sind betroffen – und mehrere der Infektionen sind von einer Corona-Mutation ausgelöst worden. Sofort werden alle Schüler des Jahrgangs nach Hause geschickt und zum Test verpflichtet.

Nur 17 der 57 Jugendlichen erscheinen beim Abstrich. Fünf davon haben Covid-19. Mindestens bis zum 26. März dürfen die Zehntklässler nicht zurück in die Schule, die mündlichen Englischprüfungen des Jahrgangs wurden abgesagt. „Wir nehmen die Infektionen auf und wenn wir eine Mutation nachgewiesen bekommen, sind wir sofort innerhalb der Einrichtung sehr streng“ sagt Kristina Böhm. „Die Schule hat kaum Möglichkeiten, alles voneinander abzugrenzen, deshalb mussten wir diesen Schritt gehen.“

80 Prozent Mutationen

Auch, dass die betroffenen Schüler vor dem wichtigen mittleren Schulabschluss stehen, spielt eine Rolle. „Wir müssen diese Infektionskette sofort unterbrechen, damit die Jugendlichen eine Chance haben, im April ihre Abschlussprüfungen ablegen zu können.“ Würde man nun abwarten, wie sich ein Fall an den nächsten reiht, so Kristina Böhm, würden sich die Infektionen in der Schule über viele Wochen hinziehen. „Wenn eine Mutation drin ist, verschärft sich die Ansteckungssituation und wir können und wollen nicht riskieren, dass ein solcher Ausbruch große Kreise zieht.“

Insgesamt machen die Corona-Mutationen mit 80 Prozent an den Infektionen in der Region den selben Anteil aus wie in der vergangenen Woche. Das Klinikum „Ernst von Bergmann“ hat in seinem Potsdamer Labor bei 149 von 187 untersuchten Positiv-Tests eine Mutation gefunden. Zugleich stieg aber die absolute Zahl der Neuinfektionen stark an. Am vergangenen Freitag war die Potsdamer Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Wochen wieder über 50 gestiegen. An diesem Freitag nun wurden 45 neue Corona-Fälle in Potsdam gemeldet, binnen einer Woche waren es 157. Die Inzidenz liegt damit nun bei 87,1.

Von Saskia Kirf