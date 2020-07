Fahrland

Im Streit um die kurzfristig gekündigten sechs Pachtgärten in Fahrland will die Verwaltung der Stadt Potsdam bis zum Ende der kommenden Woche eine Regelung finden: Mit dem Beschluss des Ortsbeirates Fahrland vom 24. Juni sei darum „gebeten worden, kurzfristig mit den betroffenen Gartenpächtern im Gebiet des Bebauungsplanes ,Am Friedhof’ in den Dialog zu treten“, heißt es in einer Auskunft an den Stadtverordneten Ralf Jäkel (Linke).

Ziel sei es, „möglichst eine einvernehmliche Lösung für beide Seiten zu finden, die sowohl die Erschließungsarbeiten als auch die befristete Weiternutzung der restlichen Pachtflächen bis zur endgültigen Bebauung ermöglicht“. Die Stadt beabsichtige, das Gespräch mit den betroffenen Pächtern in der 29. und 30. Kalenderwoche zu führen, „um die aufgetretenen Fragen klären zu können“.

Die Stadt kündigt Pachtgärten in Fahrland, damit dort Wohnungen entstehen können. Quelle: Rainer Schüler

Jäkel hatte Anfang Juli angefragt, welche „für beide Seiten hinnehmbaren Übergangslösungen“ die Verwaltung mit den von der Kündigung betroffenen Gärtnern vereinbaren könne. In seiner Anfrage schilderte er den erst vor kurzem bekannt gewordenen Vorgang, dass der Kommunale Immobilienservice (Kis) „kurzfristige Kündigungen von Gärten mit ungewöhnlich kurzen Räumungsfristen für die betroffenen Gartenpächter in Fahrland ausgesprochen“ habe: „Üblicherweise“, so Jäkel, erfolgten „solche Kündigungen zum Ende der nächsten Vegetationsperiode“.

Gespräche mit den Pächtern

Zudem gebe es Vorschläge der Gärtner, kurzfristig für Bauvorhaben benötigte Teilflächen eher freizugeben und die verbleibenden Gartenflächen noch eine Zeit länger zu nutzen: „Da sich diese Flächen im Zugriff der Stadt Potsdam befinden, sollte eine entgegenkommende Erörterung gemeinsam mit den Betroffenen eigentlich selbstverständlich sein.“

Am Donnerstag hatte das Rathaus Jäkel über das öffentliche Rathaus-Informationssystem zunächst über die bis Ende der kommenden Woche geplanten Gespräche mit den betroffenen Pächtern informiert und zugleich um Fristverlängerung für die eigentliche Antwort bis zum 30. Juli gebeten. Wie berichtet, hatte die Stadt in Fahrland sechs Kleingärtnern fristlos die Pachtverträge gekündigt, um Platz für Wohnungsbau zu schaffen.

Gärtner wehren sich

Die Gärtner wehren sich, verweisen auf die mit teils nur fünf Wochen zu kurze Räumungsfrist und auf das Vorkommen streng geschützter Tierarten auf den Flächen der Gartenkolonie. Einige Pächter sollen bis Ende Juli, andere bis Ende September ihre Grundstücke aufgeben. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) kritisierten sie, dass sie seit der Verabschiedung des Bebauungsplans im Dezember 2012 vergeblich das Gespräch mit der Stadt gesucht hätten: „Zu keinem Zeitpunkt hat ein Vertreter der Stadt das Gespräch mit uns ... gesucht, obgleich wir das immer wieder angemahnt haben.“

Für Politik und Verwaltung kommt der Konflikt in Fahrland zum ungünstigen Zeitpunkt. Denn im Kampf um die Gartensparte Angergrund in Babelsberg vertreten sie die entgegengesetzte Zielrichtung: Sicherung der letzten sechs Parzellen – gegen einen Privat-Investor, der Wohnungen bauen will.

Von Volker Oelschläger