Potsdam

Die Corona-Lage in der Landeshauptstadt bleibt trotz des Auftauchens der britischen Virus-Variante noch entspannt, die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach neun festgestellten Infektionen am Donnerstag derzeit bei 27,7. Damit wirkt die Situation stabil: Seit fast zwei Wochen liegt Potsdam dauerhaft unter dem kritischen Inzidenzwert von 50, seit nunmehr fünf Tagen unter 35. Die Rufe nach Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen werden daher immer lauter. Nun hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung den Plan des Landeshauptstadt skizziert.

Abiturprüfung in der Corona-Krise am Einstein-Gymnasium: Potsdam will jetzt mehr Schulklassen zurückholen. Quelle: Julian Stähle

Schulen: Wechselunterricht für alle?

Demnach können nicht nur Kitas und Grundschulen in Potsdam öffnen, sondern auch andere Lebensbereiche vorsichtig auf Erleichterungen hoffen.

Priorität, so Schubert, hätten dabei weiterhin die Kinder und Jugendlichen: „Wir wollen, da wir heute den fünften Tag unter der Marke von 35 liegen, nach Beratung im Verwaltungsstab beim Land beantragen, unser Testmodell auch auf andere Altersstufen ausweiten zu dürfen, um auch dort den Wechselunterricht zu ermöglichen zu können.“

Das heißt, dass mit Hilfe von Schnelltests für die Klärung von eventuell auftretenden Symptomen bei Schülern sowie ausreichend Testmöglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer auch Schüler ab der siebten Klasse zumindest zeitweise wieder in den Schulen lernen sollen. Für die Grundschulen könnte die Stadt sogar gänzlich auf den Wechselunterricht verzichten – die Eindämmungsverordnung gibt diese Option her. Eine Entscheidung will die Verwaltung hier aber ganz bewusst nicht selbst treffen: „Ob dabei die Auswahl auf die Grundschule, die Jahrgangsstufen sieben bis neun oder auf die gymnasiale Oberstufe fällt, soll das Ministerium entscheiden.“

Corona-Schnelltests sollen Öffnungen in der Wirtschaft ermöglichen. Quelle: dpa

Öffentliches Leben: Schnelltests fürs Rathaus

Verwaltungsmitarbeiter – besonders jene mit viel Kontakt zum Bürger – sollen künftig leichter Zugang zu Schnelltests erhalten, auch die Stadtverordneten sollen sich so vor Ausschuss- oder anderen Sitzungen so absichern können, sagt Schubert.

Auch mit Vertretern der Wirtschaft habe er gesprochen und dabei eine große Bereitschaft für flexible Lösungen erlebt. „Es geht um konkrete, praktische Vorbereitung, damit wir in der Kombination aus engerer Testung, schnellerer Nachverfolgung und Ideen zur Wiedereröffnung, die aus der Wirtschaft kommen auf die schrittweise Öffnung vorbereitet sind.“

Einen Alleingang der Stadt schließt Schubert kategorisch aus, macht aber Hoffnung auf mehr Normalität: „Mit der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, dass ab dem 1. März 2021 flächendeckend Schnelltests zur Verfügung stehen werden, besteht voraussichtlich weitere Möglichkeiten und wir würden diese gerne nutzen. Selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 verbleibt.“ Im Hauptausschuss in der kommenden Woche sollen die Pläne konkretisiert werden.

Fitnesscenter sollten nach Potsdamer Vorstellungen wieder öffnen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sportler: Chancen für Fitnessstudios

Schubert will am liebsten auch den Sport, beispielsweise in Fitnessstudios, wieder ermöglichen. „Wir werden das Land bitten, spätestens mit der nächsten Eindämmungsverordnung ab dem 8. März einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der es uns dann ermöglicht unser Konzept „Öffnen, aber sicher“ auf weitere Bereiche und Branchen auszuweiten“, sagte er. „Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, den kontaktfreien Individualsport in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen nach unserem System von Terminvereinbarung und Schnelltestung zu genehmigen.“

An bestimmten Stellen in der Öffentlichkeit werden Masken Pflicht bleiben. 2 Quelle: picture alliance/dpa

Mundschutz: Maskenzonen eindämmen

Zwar steht die Corona-Ampel der Landeshauptstadt weiterhin auf Gelb, doch die Lage ist eine andere als noch vor einigen Wochen. Nicht nur die Inzidenz liegt stabil niedrig, die Situation in den Kliniken ist auch weniger angespannt. Deshalb soll im Lauf der Woche im Verwaltungsstab entschieden werden, wo die Maskenpflicht weiterhin gilt.

Derzeit muss auf vielen Straßen Mund und Nase bedeckt werden, weil dort der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, so auf der Brandenburger Straße und in weiten Teilen der Innenstadt. Nun soll der Geltungsbereich der Maßnahme auf Straßenzüge begrenzt werden, „bei denen sich die Abstandsregeln insbesondere bei der jetzt beginnenden Frühlingswärme und der steigenden Zahl von Aufenthalten im Freien, nicht oder nur schwer einhalten lassen“, so Schubert. Konkrete Angaben, welche Gebiete das sind, ob etwa Parks oder Kinderspielplätze betroffen sein sollen, machte Schubert allerdings noch nicht.

Von Saskia Kirf