Potsdam

Das Projekt zur Einführung rauchfreier Haltestellen soll nach jahrelangem Vorlauf im Mai an elf ausgewählten Adressen in Potsdam starten. Das hat der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) im Hauptausschuss am Mittwochabend auf Anfrage von Hans-Jürgen Scharfenberg angekündigt.

Potsdams Testzeitraum: ein Jahr

Bei dem zunächst auf einen Testzeitraum von einem Jahr befristeten Projekt sollen Raucher- und Nichtraucherbereich voneinander getrennt werden. Kriterien für die Auswahl der Haltestellen waren Publikumswirksamkeit, genügend Fläche und Nähe zu Kitas und Schulen haben sowie ein Fahrgastunterstand.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausgewählt wurden in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsbetrieb die Haltestellen Platz der Einheit West und Bildungsforum (Tram), Campus Jungfernsee (Tram und Bus), Babelsberg/Schulstraße stadtauswärts (Bus), Magnus-Zeller-Platz (Tram und Bus), Johannes-Kepler-Platz (Tram), Holzmarktstraße (Tram), Waldstraße/Horstweg (Tram), Fontanestraße (Tram), Kirschallee (Tram und Bus) sowie Hans-Albers-Straße (Tram).

Potsdam debattiert seit 2013

Über die Durchsetzung eines Rauchverbots an Haltestellen wird in Potsdam auf Initiative der Linken bereits seit 2013 diskutiert. Herausforderung ist nach Einschätzung des Baubeigeordneten die fehlende rechtliche Grundlage. Trotzdem, so Rubelt in einer frühere Sitzung des Hauptausschusses, könne man eine Beschlussumsetzung versuchen.

2020 erreichte das Thema den Landtag. Ein Gutachten im Auftrag der Landesregierung empfahl schließlich getrennte Bereiche für Rauchende und Nichtrauchende.

Im Mai 2021 hatten die Stadtverordneten auf Antrag der Linken die Auswahl von „mindestens zehn Haltestellen“ beschlossen, an denen „in Verbindung mit dem Fahrgastunterstand ein Bereich für Nichtraucher auszuweisen“ wäre.

Nichtrauchertag als Orientierungstermin

Der Modellversuch sollte eigentlich schon zum Jahresbeginn starten. Scharfenberg kommentierte den Zeitverzug bis Mai am Rande der Hauptausschuss-Sitzung generös: „Auf die zwei, drei Monate kommt es nun auch nicht an.“ Er verwies zugleich darauf, dass Potsdam mit dem Modellversuch bundesweit Vorreiter sei.

Auch Rubelt gewann der Verschiebung des Starttermins auf Mai einen positiven Aspekt ab: Er verwies im Hauptausschuss auf den Weltnichtrauchertag am 31. Mai, der von der Zeit her ein passendes Umfeld biete.

Von Volker Oelschläger