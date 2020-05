Potsdam testet dynamische Beleuchtung auf Radwegen

Satzkorn

Die Radwegeverbindung von Satzkorn zur Regenbogenschule in Fahrland soll zum Modellprojekt für Potsdams Straßenbeleuchtung werden. Die Stadt will beim Bau des Radwegs das intelligente Beleuchtungssystem Clever Light ausprobieren, bei dem die Laternen nur dann aufblenden ,wenn tatsächlich Fußgänger oder Radfahrer den Weg benutzen. Das soll unnötige Beleuchtung und damit eine störende „ Lichtverschmutzung“ verhindern.

Gefahrenstellen werden nicht gedimmt

„Die Beleuchtung erreicht erst die geforderten Beleuchtungswerte, wenn sich ein Objekt in der Nähe der Leuchten bewegt“, erklärt Jürgen Retzlaff, Geschäftsführer der Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH, die zum Stadtwerke-Verbund gehört. „Ohne Bewegung vor Ort werden die Leuchten auf ein Minimum herunter gedimmt. Nur die Gefahrenstellen bleiben auf einem höheren Beleuchtungsniveau, so dass diese von den Verkehrsteilnehmern auf der Fahrbahn als Gefahrenschwerpunkte erkannt werden“, so Retzlaff.

Durch die frei einstellbaren Lichtszenen – also die Intensität und auch Geschwindigkeit des Aufleuchtens und anschließenden Dimmens – gebe es ein größeres Einsparpotenzial, als es bisherige Lichtkonzepte und Energieeinsparpläne vorsehen konnten.

Modelltrasse führt von Satzkorn zur Regenbogenschule

Die Modelltrasse führt entlang des Königswegs aus der Ortslage Satzkorn bis zur Ketziner Straße nach Fahrland zur Regenbogenschule. Laut der aktuellen Planung der städtischen Maßnahmen an Radwegen ist der Baubeginn für 2021 vorgesehen. Derzeit laufen noch Verhandlungen zum Grunderwerb des benötigten Straßenrandstreifens.

Insekten und Vögel werden durch das Abblenden besonders geschützt

Das Leipziger Traditionsunternehmen „Leipziger Leuchten“ plant im Auftrag der Stadt den Radweg mit ihrem System „Clever Light“. „Die Vorzüge des Clever Light liegen insbesondere in der Energie- und Kosteneinsparung, im Umweltschutz für Flora und Fauna sowie bei Komfort und Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, indem durch die individuelle Einstellungen das mitlaufende Licht die Möglichkeit gibt, nur dann das Licht zu nutzen, wenn es erforderlich ist“, erklärt Unternehmenssprecherin Nadine Hofmann.

Wobei für die Leipziger Fachleute nicht die Energieeinsparung im Vordergrund steht – allein die Nutzung von LED-Technik spart den Großteil an Energie. Das Auf- und Abblenden schützt dagegen vor allem Insekten und andere Tiere. „Die Natur und die Tiere zu schonen ist dabei unser Thema“, sagt Nadine Hofmann.

Über die Kosten des Projekts gibt es noch keine Aussagen. Doch die Firma Leipziger Leuchten weist darauf hin, dass Beleuchtungssysteme, die zeit- oder präsenzabhängig geschaltet werden können, mit bis zu 25 Prozent der Kosten vom Bundesumweltministerium gefördert werden.

Verwaltung lehnt „Lichtschutzsatzung“ ab

Das System und der geplante Radweg sind damit im Sinne eines Antrags der Fraktion Die Andere, wonach die Stadt eine „Lichtschutzsatzung“ erarbeiten soll, um die Lichtverschmutzung im Stadtgebiet deutlich zu reduzieren und damit „einerseits die Arbeit der Sternwarte zu erleichtern und darüber hinaus um Insekten und Vögel vor unnötigen Lichtquellen zu schützen.“

Von einer Satzung rät die Verwaltung angesichts des Aufwands und rechtlicher Unsicherheiten allerdings ab. Vor allem auf privaten Grundstücken wären Vorschriften zur Beleuchtung schwer umsetzbar – man könne kaum verbieten, was im Baumarkt an Produkten angeboten wird, fasste der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) die Problematik einer solchen Regelung kürzlich im Bauausschuss zusammen.

12.000 Straßenlaternen werden umgerüstet oder erneuert

Die Fachbereiche der Verwaltung verweisen darauf, dass die Stadt stattdessen stufenweise alle Straßenlaternen an öffentlichen Straßen auf LED umrüsten wird. Dabei würden auch LED-Lampen mit „tierfreundlichem“ Licht verwendet.

Ein Modernisierungsvertrag zwischen der Stadt und der Stadtbeleuchtung Potsdam GmbH sieht vor, dass innerhalb von zehn Jahren insgesamt rund 12.000 Laternen umgerüstet oder ersetzt werden. Der Energieverbrauch der öffentlichen Straßenbeleuchtung soll dabei von derzeit rund 6900 auf rund 3600 Megawattstunden sinken.

