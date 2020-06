Babelsberg

Die Stadt übernimmt am Mittwoch ein Grundstück mit den letzten sechs Kleingärten der Anlage „ Angergrund“ in Babelsberg. Das hat Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) am Dienstag bekannt gegeben.

Der Stadt sei es damit „gelungen, nach einigen Verhandlungen, eine bisher private Teilfläche der Kleingartenanlage , Angergrund’ in Potsdam-Babelsberg anzukaufen und damit langfristig für die Stadt zu sichern“, sagt Exner.

Ende Februar 2020 sei hierzu ein Kaufvertrag unterzeichnet worden, der bereits Wirksamkeit erlangt habe. Nun gehe das Grundstück zum 1. Juli 2020 auch in den Besitz der Stadt über. Insgesamt handle es sich um eine ca. 3.060 Quadratmeter große Teilfläche der Kleingartenanlage.

Bürgermeister Burkhard Exner zeigte sich zufrieden: „Wir haben unsere Möglichkeiten als Stadt genutzt, diese Fläche in der Kleingartenanlage , Angergrund’ anzukaufen und somit für Potsdam und die dortigen sechs Gärten zu sichern. Schließlich wollen wir, dass in unserer Stadt und an diesem Standort weiterhin eine Kleingartennutzung möglich bleibt. Das ist nicht nur ein Signal für Babelsberg, sondern auch für die Kleingärtner.“

Das erworbene Grundstück liegt im Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 162 „ Kleingartenanlage Angergrund“. Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 5. Dezember 2018 gefasst.

Durch den Erwerb des Grundstücks soll das Stadtentwicklungskonzept Kleingärten 2018 für dieses Grundstück umgesetzt und ein Teil der Kleingartenanlage „ Angergrund“ erhalten und dauerhaft gesichert werden.

Pächter des Grundstücks ist der Kreisverband Potsdam der Garten- und Siedlerfreunde e. V., der die Gartenflächen an die Nutzer weiterverpachtet.

Die Stadt sei bestrebt, auch mit anderen privaten Eigentümern der Flächen, auf denen sich die Kleingartenanlage befindet, Gespräche mit dem Ziel des dauerhaften Erhalts dieser Fläche für die Gartenfreunde zu führen.

Der restliche Teil der Kleingartenanlage, der sich in Privateigentum befindet, wurde durch den Eigentümer geräumt, da dieser beabsichtigt, dort Wohnungen zu errichten.

Von Volker Oelschläger