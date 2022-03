Potsdam/Ägypten

Mumien, Sarkophage, Schmuck, seltene Papyrus-Rollen, sogar die Spitze einer Pyramide – die erste preußische Ägypten-Expedition hat reichhaltige Beute im Land am Nil gemacht. Es soll der Grundstock für ein Ägyptisches Museum in Berlin sein. Doch heute vor 200 Jahren gehen die Funde verloren. Das Schiff mit der antiken Ladung sinkt am 11. März 1822 bei Cuxhaven.

Expeditionsleiter Minutoli war Lehrer des preußischen Prinzen Carl

Der Publizist Johannes Westerkamp, der auch für seine Stadtführungen durch Potsdam bekannt ist, hat die Geschichte dieser Expedition jetzt in einem Buch veröffentlicht und dabei erstmalig die Hintergründe der vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. finanzierten Reise bis hin zu ihrem Scheitern in einem Sturm zusammenfasst.. „Der verschollene Pharaonenschatz in der Elbmündung“ heißt das kurzweilig geschriebene Buch. Auf 168 Seiten erzählt Westerkamp darin von der Ägyptomanie der Epoche und wie Preußen es Briten und Franzosen gleichtun wollte. Vor allem aber erzählt er auch die wenig bekannte Lebensgeschichte des Expeditionsleiters Heinrich Menu von Minutoli (1772-1846).

Dieser Mann mit schweizerischen und italienischen Wurzeln war als 16-Jähriger 1786 durch Friedrich den Großen persönlich in die preußische Armee aufgenommen worden – und fortan eng mit der Herrscherfamilie verbunden. Zehn Jahre lang durfte der hochgebildete Mann mit einem Faible für alte Sprachen und die Antike den preußischen Prinzen Carl erziehen, dessen Schloss Glienicke sich bis heute durch zahlreiche antike Architekturfragmente auszeichnet.

Die Djoser-Pyramide in Sakkara wurde durch den Preußen erstmals geöffnet

1820, als der Prinz erwachsen wurde, bat Minutoli den König um zweijährigen Sonderurlaub und Finanzierung einer Expedition nach Ägypten, die prompt gewährt wurde. Nach kurzer Vorbereitung reiste er ab und durchquerte zehn Monate lang unter stetigen Schwierigkeiten das Land der Pharaonen, kaufte vorhandene Objekte, ließ graben. Als seine „größte archäologische Pioniertat“ bezeichnet Westerkamp die Öffnung der Stufenpyramide von Sakkara des Pharaos Djoser.

Minutoli fand deren Eingang, ließ das Innere vermessen und zeichnen. Er stieß auf eine Mumie mit vergoldetem Schädel und einen ungewöhnlich großen Sarkophag aus rotem Granit, den er bergen ließ. Er ahnte nicht: „Wegen dieses Objekts würde ein Großteil der Sammlung Minutoli nie seinen Bestimmungsort Berlin erreichen“, schreibt Westerkamp. Denn der beschwerliche über die Alpen war für derartige Funde keine Wahl.

Das Buch über den Pharaonenschatz ist in der Bürgel-Buchhandlung Babelsberg und im „Internationalen Buch“ erhältlich. Quelle: Max Braun

Die schweren Funde wurden mit dem Schiff Gottfried über das Meer transportiert

Nur leichtere Objekte schickte er auf dem Landweg nach Berlin, wo sie wohlbehalten ankamen und bestaunt wurden. Minutoli wurde für seine Entdeckungen und diesen Grundstock des Ägyptischen Museums geehrt. Doch zahlreiche Funde gingen verloren. Über 1000 meist sehr große Artefakte kamen in Kisten auf das Schiff „Gottfried“ und sollten über das Meer nach Preußen gebracht werden.

In der Nacht vom 11. zum 12. März 1822 wütete ein Orkan über der Nordsee. Die „Gottfried“ ging in den Sandbänken der Elbmündung bei Cuxhaven unter. Acht Mann starben, die Ladung ging über Bord. Das Wrack blieb trotz mehrerer Suchkampagnen verschollen. Womöglich wird die Sammlung Minutoli irgendwann gefunden. Die Entdeckung des Forschungsschiffs „Endurance“ vor einigen Tagen, die 1915 auf einer britischen Expedition im Polarmeer vom Eis zerdrückt worden war und 3000 Meter in die Tiefe sank, macht Hoffnung. Der Fund der „Gottfried“ mit ihren Schätzen wäre eine ähnliche Sensation.

Von Peter Degener