Potsdam Potsdamer Verkehr - S-Bahn-Störung: S7 mit Ausfällen S-Bahn-Fahrer aufgepasst: Am Montagvormittag kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Es gibt Probleme in Wannsee. Ein bis zwei Stunden kann die Reparatur dauern.

Am S-Bahnsteig in Berlin-Wannsee geht zurzeit nur etwas in Richtung Ahrensfelde. Quelle: picture alliance/dpa