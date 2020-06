Potsdam

Der Tag begann mit Regen. Das mag alle überrascht haben, die innerlich schon aufs heiße Wochenende eingestellt waren, aber seien wir froh, dass es (noch) nicht so gekommen ist wie vor einem Jahr. Erinnern Sie sich? In der Nacht vom 11. zum 12. Juni 2019 zog ein Unwetter genau über Potsdam hinweg. Die Straßen wurden derart geflutet, dass Stand-up-Paddeln möglich war, der Bassinplatz machte seinem Namen alle Ehre, der Stadtkanal lief randvoll, in Babelsberg krachte eine mächtige Eiche auf ein Haus und und und. Hier ein paar Bilder zum Erinnern:

Zur Galerie In der Nacht vom 11. zum 12. Juni 2019 krachte es über Potsdam. Eine Gewitterfront zog über die Landeshauptstadt hinweg und überflutete Straßen und Keller.

Blu öffnet nach Corona-Zwangspause

Zurück zu heute: Die Strandbäder haben schon geöffnet, am Samstag folgt das Blu. Das kündigten die Stadtwerke an und wir hatten uns vorab schon ein Bild von den Vorbereitungen gemacht: Abstandsmarkierungen, Besucherzahlbegrenzung, gesperrte Tribüne. Badleiter Björn Meding hat uns das Corona-Schutzkonzept erläutert.

Tina Karschau und Mario Waßmann bringen Abstandsmarkierungen im Sportbadbereich des Blu an. Quelle: Fabian Lamster

Nicht mehr öffnen wird ein viel kleineres Bad: Die Schwimmschule Ballon in der Innenstadt hat aufgegeben. Nach der Corona-Zwangsschließung wollte Inhaberin Catrin Ballon weder gesundheitlich noch finanziell ein zu hohes Risiko eingehen. Sie hatte viele Senioren und auch Kleinkinder in ihren Kursen.

Feuerwehr bereitet sich auf zweite Corona-Welle vor

Auch Feuerwehr und Rettungsdienst in Potsdam wappnet sicn – und zwar für eine wahrscheinliche zweite Pandemie-Welle. Sie haben ihre Jahresvorräte an Schutzausrüstung aufgefüllt – und dabei etwas üppiger eingekauft.

Die aktuelle Lage ist glücklicherweise stabil niedrig. Im Bergmann-Klinikum gibt es einen neuen Patienten mit Covid-19. Nach Angaben der Stadt haben sich seit Februar 639 Potsdamer mit Corona-Infektionen.

Eric Zobel im MAZ-Online-Konzert

Eric Zobel auf der MAZ-Druckerei Quelle: Maike Schultz

Ausstellungen und kleine Konzerte gibt es langsam wieder in Potsdam. Die MAZ aber hat ein besonderes Kulturevent in der Corona-Zeit ins Leben gerufen: die Online-Konzertreihe. Im neuen Video singt Eric Zobel auf dem begrünten Dach der MAZ-Druckerei in Potsdam. Er hat in den vergangenen Monaten eher Songs geschrieben, die „nicht nach Krise klingen“, wie er sagt.

Kaputte Rolltreppen im Hauptbahnhof

Die Krise kriegen auch Bahn-Nutzer am Potsdamer Hauptbahnhof. Die Rolltreppen dort scheinen an chronischer Defektitis zu leiden. Derzeit stehen die Rolltreppen zu den S-Bahn-Gleisen still. Die Reparatur lässt noch Wochen auf sich warten.

Die defekten Rolltreppen im Hauptbahnhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Warten müssen die Potsdamer auch auf ein echtes E-Rathaus. Eigentlich müsste die Verwaltung bis Ende 2022 ihre Dienstleistungen vollständig über das Internet anbieten. Aber das Potsdamer Rathaus signalisiert jetzt schon: So schnell wird der Umstieg nicht gelingen.

Gesucht wird derweil ein Liebhaber historischer Bausubstanz mit einem großen Geldbeutel. Die Pro Potsdam bietet ein früheres Gärtnergehöft in der Lennéstraße an. Ein Kleinod. Ein Denkmal mit Geschichte(n). Aber leider völlig heruntergekommen. Die städtische Immobilienholding kann sich die Sanierung zumindest nicht leisten.

Von Alexander Engels