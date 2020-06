Potsdam

„Hätte, hätte . . .“ Im Rückblick werden Entscheidungen schnell in Frage gezogen und kritisiert. Das gilt gerade auch für die Corona-Krise, in der Entscheidungen kurzfristig zu fällen waren. Darüber berichtet Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im ausführlichen MAZ-Exklusivinterview. „Hätte ich misstrauischer sein müssen?“, fragt er selbst – und meint damit die Zeit des Corona-Ausbruchs im Ernst-von-Bergmann-Klinikum, als er auf die Kompetenz und Lageeinschätzung der Führungsspitze des Krankenhauses vertrauen musste. Die schlimmsten Momente für ihn seien aber jene gewesen, als er über die ersten Toten informierte.

MAZ-Interview mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Quelle: Bernd Gartenschläger

Aktuell ist die Corona-Lage entspannt. Es gab eine Neuinfektion von Donnerstag zu Freitag. Fünf Covid-19-Patienten werden im Bergmann-Krankenhaus behandelt, aber keiner auf der Intensivstation.

Und was macht das Krankenhaus? Es will sein Image wieder aufpolieren. Heute teilte es mit, dass die Klinik in einem bundesweiten Ranking des Magazins Stern unter dem Top-150 ist: 125. von 1450 Häusern. Kleine, aber wichtige Einschränkung: Die Erhebung wurde vor der Corona-Krise vorgenommen. Man wisse, dass der Corona-Ausbruch „uns viel Vertrauen gekostet hat“, sagt Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt.

Wer war Potsdams kreativster Krisenwirt?

Weitere Corona-Lockerungen gelten ab Montag für die Gastronomen. Potsdams Wirte bewiesen in der Krise Flexibilität und Ideenreichtum: Lieferdienste, To-go-Angebote oder gleich der Umstieg auf den Vertrieb von Mundschutzmasken waren dabei. Deshalb suchen MAZ und MAZ-online nun mit den Lesern „Potsdams kreativsten Krisenwirt“. Schlagen Sie uns vor, wer Sie besonders beeindruckt hat. Mail an potsdam-stadt@MAZ-online.de genügt – gern mit einer Begründung oder einem Erlebnisbericht.

Demo der Gastronomen im Mai vor dem Landtag. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zu berichten haben auch Schüler und Lehrer etwas vom Ausnahmezustand in der Coronazeit und vom langsamen Übergang in etwas Lern-Normalität. Darüber sprachen wir mit Kirsten Schmollack, Leiterin der Leonardo-Da-Vinci-Gesamtschule in Potsdam. Sie hätte sich gerade von Stadt und Land mehr Unterstützung in der schwierigen Phase gewünscht.

Außerdem gab es heute Abiturzeugnisse. Aber nicht so wie sonst. Klar: Die Abstandsregelungen mussten eingehalten werden, als die Abgänger der Potsdamer Sportschule ihre Reifezeug erhielten. Dazu war ein roter Teppich ausgerollt. Die Abiturienten standen darauf, die Gratulanten mussten davor stehen bleiben. Und auch die Sitzordnung in der Halle war Corona angepasst. Einige Eindrücke in einer Bildergalerie:

Zur Galerie Am Freitag erhielten die Abiturienten der Potsdamer Sportschule Friedrich-Ludwig-Jahn ihre Abschlusszeugnisse unter anderem von Oberbürgermeister Mike Schubert.

Konkurrenz für den Vize-Kanzler

Auch abseits von Corona tut sich etwas in Potsdam. So wollen die Sozialdemokraten in der Landeshauptstadt längst nicht einfach hinnehmen, dass ihnen mit Olaf Scholz ein politisches Schwergewicht als Direktkandidat für die nächste Bundestagswahl vorgesetzt wird. Er hat drei Rivalen. Neben Scholz wollen demnach der Potsdamer Gastronom Justus von der Werth, der in Potsdam lebende Jurist Alexander Lamprecht und die Kleinmachnower Politikwissenschaftlerin und Historikerin Friederike Linke von der Partei nominiert werden. So viele Gegner hätte der Finanzminister, Vize-Kanzler und Zuzügler aus dem Westen womöglich nicht erwartet.

Wiedervereinigungsprojekt: 30 Jahre – 30 Paare

Ost-West ist immer noch ein spannendes Verhältnis. Im 30. Jahr der Deutschen Einheit widmet sich ein besonderes Fotoprojekt dieser Thematik. Unter dem Titel „30 Jahre – 30 Paare“ suchen Verena Postweiler und Anna Derejwka-Herzberg nach gemischten Doppel, also Paare mit Wurzeln in Ost- und Westdeutschland.

Von Alexander Engels