Potsdam/Teltow/Erfurt

Der Viktoriagarten in der Potsdamer Geschwister-Scholl-Straße und das Buchkontor Teltow sind am Mittwochabend mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend in Erfurt statt.

Monika Grütters (CDU) spricht bei der Verleihung des Deutschen Buchhandlungspreises in Erfurt. Quelle: Bodo Schackow/dpa

Mit dem Preis würdigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) seit 2015 unabhängige und inhabergeführte Buchläden. Bei der Preisverleihung im Erfurter Kaisersaal wurden Prämien in Höhe von insgesamt 850 000 Euro in drei Kategorien an bundesweit 118 Buchhandlungen verliehen. Der Viktoriagarten und das Buchkontor erhielten jeweils den mit 7000 Euro dotierten Preis der Kategorie „hervorragende Buchhandlungen“.

„Mit ihrem Wirken vor Ort fördern sie die Lesekultur und tragen maßgeblich zum Erhalt der literarischen, der verlegerischen und der kulturellen Vielfalt bei“, sagte Grütters. Diesen Beitrag würdige die Staatsministerin zudem mit 29 Millionen Euro aus dem Programm „Neustart Kultur“. „Weitere zehn Millionen Euro werden in Kürze mit einer neuen Programmlinie als ‚Anerkennungsprämie für Buchhandlungen‘ hinzukommen“, kündigte Grütters an.

Buchhändlerin Vanessa Arend-Martin hat das Buchkontor 2012 in der Teltower Altstadt eröffnet. Quelle: Madlen Pilz

Potsdams Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) lobte den Viktoriagarten in einem Tweet: „Er ist eine kulturelle und literarische Oase im Kiez für jung und alt, mit einem feinen Gespür für tolle Literatur und guten Kaffee.“ Der Viktoriagarten war bereits zum vierten Mal nominiert. Das „Buchkontor Teltow“ war schon einmal zur „schönsten Buchhandlungen Deutschlands“ gekürt worden.

Von Alexander Engels