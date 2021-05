Potsdam

42 Straßen gibt es in dieser Stadt, die die Namen von Ufa-Filmstars tragen. Auf Stromkästen im Stadtbild finden sich Collagen mit Szenerien der Filmindustrie vom Regiestuhl bis zur Filmklappe. Zugleich kann berühmte Gesichter von Marlene Dietrich bis zum Sandmann entdecken, wenn man offenen Auges durch Potsdam und Babelsberg geht.

Die Kulturwissenschaftlerin Anna-Luise Kiss war sich aber sicher, dass das bei Weitem nicht alles ist, was Potsdam zum Thema Film im Stadtbild zu zeigen hat. An der Filmuniversität „Konrad Wolf“ in Babelsberg leitet sie das Forschungsprojekt „Das filmische Gesicht der Städte“.

Auf den Spuren der Filmgeschichte.Eine digitale Wanderung zeigt Potsdams Filmgesicht,Filmplakate im S-Bahnhof Babelsberg Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Aufruf an die Potsdamer, ihr filmische Funde zu melden, war erfolgreich. 374 Artefakte sind zusammengekommen. Bürger meldeten ihre Entdeckungen, Unternehmer wie Hoteliers und Restaurantbesitzer luden die Wissenschaftlerin ein, sich selbst ein Bild zu machen. Kiss war überrascht: Filmische Artefakte finden sich gar nicht hauptsächlich rund um das Studiogelände. Stattdessen gibt es mehrere große Nester in Drewitz mit dem Konrad-Wolf-Haus, rund um den S-Bahnhof Babelsberg und das Thalia Kino, sowie in der Innenstadt am Filmmuseum. Sogar in Groß Glienicke erinnern zahlreiche Straßennamen an Filmschaffende, die einst dort lebten.

So bunt ist Potsdams Filmgeschichte. Anna-Luise Kiss hat mit Hilfe von Bürgern solche Artefakte im Stadtraum aufgespürt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anna Luise Kiss hatte Wanderungen an all diese Orte geplant, wollte sie anschauen mit den Bürgern, mit ihnen überlegen, was sich damit anfangen lässt und wie man sie für das Stadtmarketing nutzen könnte. Die Corona-Pandemie hat das bis heute verhindert. Doch Kiss möchte gern etwas zurückgeben an die Potsdamer, die sich beteiligt haben und zu „großartigen Mitstreitern“ bei der Suche nach Potsdams filmischem Gesicht geworden sind, wie sie berichtet.

Gemeinsam mit der Designerin Anastasia Voloshina hat sie nun eine Alternative eine Internetseite entwickelt. Sie ermöglicht einen digitalen Spaziergang über sechs Stationen durch eine digitale Filmstadt (siehe Infokasten). Los geht es im öffentlichen Raum durch Straßen, die die Namen von Ufa-Filmstars tragen und Mauern, die berühmte Charaktere und Filmszenen zeigen. Ein Ort, der ihr besonders gut gefällt ist der sanierte Plattenbau „Die Rolle“ in der Drewitzer Konrad-Wolf-Allee: Seit der Sanierung des Straßenzuges finden sich direkt unter der Traufe weithin sichtbare Schriftzüge mit fast allen Konrad-Wolf-Filmen von „Ich war 19“ bis „Solo Sunny“.

Eine digitale Wanderung zeigt Potsdams Filmgesicht. Im S-Bahnhof Babelsberg gibt es alte Filmplakate. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nach drinnen geht es auch – und es muss gar kein Kino sein, um Filmisches in Potsdam zu entdecken. Der Eingang des S-Bahnhofs Babelsberg beispielsweise ist mit vielen alten Filmplakaten aus der Zeit der Ufa dekoriert. Sogar im Supermarkt kann man dem Film begegnen: Der Edeka-Markt in der Marlene-Dietrich-Allee wurde von der Inhaberin Filmklappen, Filmstreifen, und Szenen-Fotos eingerichtet. Derzeit ist die Gastronomie zwar größtenteils geschlossen, doch wenn man wieder schlemmen kann, können Filmfans in einige Restaurants unter Fotografien von Hollywood-Größen wie Cary Grant oder Audrey Hepburn speisen.

Hier finden Sie das digitale Angebot Die „filmischen Artefakte“ in Potsdam sind online veröffentlicht: Unter cinematic-city.projekte-filmuni.de/fuehrungdigital findet man die Stationen. Wer am 26. Mai oder 7. Juni einer echten analogen Führung mit der Kulturwissenschaftlerin teilnehmen möchte, kann sich unter a.kiss@filmuniversitaet.de dafür anmelden. Einen Podcast über Film- und Kulturwissenschaft macht Kiss auch. Er heißt „Film Studies bling bling“.

Im digitalen Rundgang erzählt Anna-Luise Kiss davon, wieso Hotels, Restaurants und Läden mit der Potsdamer Filmtradition spielen. Wer neugierig geworden ist, kann am 26. Mai ab 17 Uhr auch an einer ersten richtigen Wanderung durch die Filmstadt mit Anna-Luise Kiss teilnehmen.

Von Elvira Minack