Potsdam

Schlechte Nachrichten für Gartenfreunde: Die Landeshauptstadt Potsdam untersagt ab sofort die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern. Das gilt für Pump-Einrichtungen zum Zweck der Bewässerung aus Seen, Flüssen und Gräben auf dem gesamten Gebiet der Landeshauptstadt.

Bis zu 50.000 Euro Geldbuße

Als Untere Wasserbehörde hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen und auf ihrer Homepage veröffentlicht. Die Verfügung gilt bis 30. September 2020 – es sei denn, sie wird vorher widerrufen. Die Landeshauptstadt Potsdam weist darauf hin, dass Zuwiderhandlungen gemäß Wasserhaushaltsgesetz mit Geldbußen von bis zu 50 000 Euro geahndet werden können.

Anzeige

Extreme Trockenheit wird wohl bis in den Herbst andauern

Als Grund für die drastische Maßnahme führt die Stadt anhaltende Folgen der Dürren der zwei vergangenen Sommer an. Demnach konnten nach der extremen Niedrigwassersituation in den Sommern 2018 und 2019 die Wasserdefizite in den Wintermonaten nicht ausgeglichen werden. Durch Trockenheit im März und April dieses Jahres sei die hydrologische Situation in den brandenburgischen Flussgebieten weiterhin sehr angespannt. Niederschläge im Mai, Juni und Juli konnten nur leicht, kurzfristig und örtlich begrenzt zu einer Entspannung beitragen. Wegen der hohen Temperaturen und Verdunstung, der weiterhin geringen Niederschläge und der aktuellen Wetterprognose sei davon auszugehen, dass die extreme Trockenheit und die damit einhergehenden geringen Wasserstände der Potsdamer Gewässer bis in den Herbst andauern werden.

Weitere MAZ+ Artikel

„Zum Wohl der Allgemeinheit und zum Schutz von Natur und Umwelt“

„Gerade in den warmen Monaten bewässern viele Bürgerinnen und Bürger ihre Grundstücke und nutzen dafür Oberflächenwasser“, heißt es in der Erklärung der Stadt. „Auch wenn die einzelnen Wasserentnahmen meist nicht sehr groß sind, so summieren sie sich auf. Dadurch sind die Gewässer zusätzlichem Stress ausgesetzt, der sich unter anderem im Rückgang der Wasserstände sowie im vermehrten Algenwachstum und Fischsterben aufgrund von Sauerstoffmangel auswirken kann.“ Um diese negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten, untersagt die Landeshauptstadt Potsdam „zum Wohl der Allgemeinheit und zum Schutz von Natur und Umwelt“ die Wasserentnahme. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes keine Wasserentnahmen mehr aus Bundeswasserstraßen genehmigt werden.

Von MAZonline