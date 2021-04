Potsdam

Die Anzahl von Sozialwohnungen hat sich in Potsdam binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Das hat Ratshaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Im Jahr 2010 gab es in der Stadt demnach 2640 Sozialwohnungen. Zum jüngsten Stichtag 2019 habe sich der Gesamtbestand auf 5653 erhöht.

Den größten Anteil an Sozialwohnungen hat die kommunale Pro Potsdam. Von deren fast 18.000 Wohnungen sind gut 4000 Sozialwohnungen.

Neues Wohnen mit Georg und Peter

Zu den aktuellen Neubauprojekten der Pro zählen das Quartier an der Georg-Hermann-Allee gegenüber der Biosphärenhalle mit insgesamt 157 Wohnungen. Mit den Baufeldern „Georg“ und „Peter“ im Quartier Rote Kasernen West sollen im Frühjahr 2022 weitere gut 200 Sozialwohnungen fertig werden.

Nicht erfüllt haben sich bislang die Erwartungen, die mit der Einführung des 2017 eingeführten „Potsdamer Baulandmodells“ verbunden waren.

Über eine „Richtlinie zur Kostenbeteiligung“ sollten private Bauherren mit der Finanzierung von sozialer Infrastruktur und der Bereitstellung von Sozialwohnungen in die Pflicht genommen werden.

180 Sozialwohnungen vertraglich gesichert

Die Festlegung von sozialem Wohnungsbau auf einem Anteil von bis zu 20 Prozent, später sogar 30 Prozent der planerisch neu ermöglichten Wohnfläche hat der Stadt bisher noch keine einzige neue Sozialwohnung gebracht, wie Rathaussprecherin Homann einräumt.

Sie verweist allerdings darauf, dass durch Anwendung des Potsdamer Baulandmodells bisher rund 180 Sozialwohnungen mit durchschnittlich 75 Quadratmeter Fläche „vertraglich gesichert werden“ konnten.

Da es sich „bei der Planung, Vermarktung und Errichtung von Wohngebäuden um einen mehrjährigen Prozess handelt“, seien „diese Wohnungen bisher noch nicht hergestellt worden“.

Absage zum „Potsdamer Fenster“

Aus „laufenden Planverfahren, für die der Abschluss entsprechender städtebaulicher Verträge noch bevorsteht“, würden schon jetzt „weitere gebundene Wohnungen in vergleichbarer Größenordnung erwartet“.

Eine Absage erwarteter Sozialwohnungen kam vor wenigen Tagen zum Neubauquartier „Potsdamer Fenster“ zwischen Zentrum-Ost und Havelstraße. Wie berichtet, sollten dort 50 Wohnungen eine Sozialbindung bekommen. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass diese Vereinbarung nicht greift.

Nach massiver Kritik wegen eines befürchteten Eingriffs in die Potsdamer Unesco-Welterbekulisse verzichtete der Investor in einem Kompromiss auf die ursprünglich geplante Errichtung von Wohnhäusern unmittelbar am Havelufer.

Ausgleich im früheren Nuthewäldchen

Ersatzweise wurde ein Ausgleich durch eine höhere und dichtere Bebauung auf dem Gelände des gerodeten Nuthewäldchens gestattet, das im Flächennutzungsplan als Bauland ausgewiesen ist.

Die Nettowohnfläche reduzierte sich durch die Neuordnung von vorher 17.000 auf nunmehr 16.500 Quadratmeter, so die Sprecherin, statt 270 würden etwa 230 Wohnungen entstehen.

Verzicht auf Wohnungsbau am Havelufer

Der Verzicht auf die Sozialwohnungen begründet sich laut Sprecherin mit dem Umstand, dass durch die Umplanung eine weitaus geringere Bodenwertsteigerung ergäbe, als ursprünglich kalkuliert.

In Wassernähe wären Grundstücke überplant worden, die im Flächennutzungsplan derzeit noch als Grünflächen ausgewiesen sind. Erst die damit verbundene „wesentlich stärkere Wertsteigerung hätte eine „Verpflichtung zu Mietpreis- und Belegungsbindungen ermöglicht“.

Von Volker Oelschläger