Potsdam verkürzt Corona-Quarantäne für Kinder auf fünf Tage

Potsdam

Obwohl sich das Coronavirus an den Potsdamer Schulen verbreitet, hat das städtische Gesundheitsamt die Quarantäne für viele Kontaktpersonen verkürzt. Das teilt Stadtsprecher Jan Brunzlow auf MAZ-Nachfrage mit. Hintergrund ist der Beschluss der Gesundheitsminister der Länder, nach dem sich Kinder im Fall eines engen Kontakts zu einem Corona-Infizierten nach fünf Tagen Quarantäne „frei testen“ können, wenn sie keine Symptome einer Covid 19-Erkrankung aufweisen.

43 Kinder und Jugendliche infiziert

Der Beschluss war Anfang der Woche ergangen. „Das Gesundheitsamt hat die neuen Richtlinien sofort umgesetzt. Daher sind zahlreiche Quarantänen verkürzt worden“, so Brunzlow. 43 Kinder und Jugendliche sowie fünf Mitarbeitende an Potsdamer Kitas und Schulen sind derzeit nachweislich mit dem Coronavirus infiziert und in Quarantäne. Das Robert Koch-Institut weist für die Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen in Potsdam am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 90,5 auf – mehr als doppelt so hoch wie der stadtweite Wert über alle Altersgruppen, der bei 43 liegt.

„Zudem gelten aktuelle 246 Kinder und Jugendliche aus den Einrichtungen in Potsdam sowie drei Mitarbeitende als enge Kontaktpersonen und sind in Quarantäne“, so der Stadtsprecher weiter. Betroffen seien 15 der 252 Einrichtungen. 16 infizierte Kinder besuchen Grundschulen, sieben Gesamtschulen, zehn gehen auf Gymnasien. Nur zwei Schulen weisen mehr als einen Fall auf: die Weidenhof-Grundschule und die Grundschule am Humboldtring.

Sieben Fälle in Seniorenheimen

Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sind von Test- und Quarantänepflichten ganz ausgenommen. Dabei sollen die Gesundheitsämter vor Ort im Einzelfall auch abweichend entscheiden könne – dies war in Potsdam bereits in der Vergangenheit so gehandhabt worden. Quarantäne-Anordnungen sollen generell „mit Augenmaß“ und abhängig von Schutzkonzepten mit Lüftung, Tests und dem Tragen von medizinischen Masken erlassen werden.

Mehr als ein halbes Jahr nach den ersten Impfungen gegen den Erreger Sars-CoV-2 steigt auch in der besonders gefährdeten Gruppe der Hochbetagten. In drei Seniorenheimen gibt es derzeit Corona-Infektionen bei Bewohnern, insgesamt zählt das Gesundheitsamt dort sieben Fälle. Unklar ist, ob die Betroffenen geimpft wurden. Zwei Infektionen betreffen zudem Bewohner einer Gemeinschaftseinrichtung für Geflüchtete.

Von Saskia Kirf