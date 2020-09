Pirschheide

Um exakt 320 Meter wird derzeit die separate Busspur zwischen Geltow und Potsdam verlängert. Die Bauarbeiten stadteinwärts an der Bundesstraße 1 laufen seit einer Woche und sollen Ende November beendet sein, sagte Stadtsprecherin Christine Homann am Dienstag auf Anfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von zwei Millionen Euro.

Keine Komplette Spur ab Geltow

Warum die Busspur nicht gleich komplett ab Geltow gebaut wird, erklärt Frank Schmidt, Bereichsleiter beim Landesbetrieb Straßenwesen, der diesmal nicht der Bauherr ist. „Da baut die Stadt“, sagte Schmidt der MAZ. „Alle Simulationen und Berechnungen haben ergeben, dass die 320 Meter mehr als ausreichend sind.“ Der Stau im Früh-Berufsverkehr zwischen 7.30 und 9 Uhr reiche meist um die 100 Meter vom Ortseingangsschild Potsdam zurück nach Geltow. Der Bus werde also rechtzeitig von der Bundesstraße abschwenken können auf die neue Busspur und am Stau vorbei fahren bis kurz vor den Luftschiffhafen, wo er wieder auf die Bundesstraße und eine Busspur wechselt, die sich auf der normalen Straße befindet, nicht komplett durch geht und oft von Autos zum Überholen des Kriechverkehrs missbraucht wird.

Nach Geltow nichts geplant

An eine Busspur von Potsdam aus in Richtung Geltow/Werder/ Brandenburg wurde laut Schmidt noch nie gedacht, weil es dort faktisch keine Staus im Berufsverkehr gibt. Selbst die Stauentwicklung stadteinwärts ist nur morgens ein Problem, „nachmittags eher marginal“, wie Schmidt sagt: „Wir schauen uns erstmal an, wie es mit der Verlängerung läuft.“ Sollte dann doch noch der Lückenschluss zwischen Geltow und der Verlängerung hergestellt werden, werde dies erneut die Stadt Potsdam tun, denn sie hat ein hohes Interesse, den einfließenden Verkehr zu drosseln und Staus möglichst zu vermeiden.

Aus Richtung Geltow wird die separate Busspur nach Potsdam verlängert, aber sie fängt nicht in Geltow an, sondern hinter dem Hotel „Bayerisches Haus“. Quelle: Rainer Schüler

Regiobus freut sich und will mehr

Erfreut ob der Verlängerung der Busspur zeigte sich am Dienstag das Verkehrsunternehmen Regiobus, das hier den Plus Bus der Linie 580 ( Bad Belzig – Potsdam) und den Power Bus der Linie 631 von Werder nach Potsdam betreibt, die beide stark wachsende Fahrgastzahlen haben. „Das Leiden war im Frühberufsverkehr erheblich“, sagte Verkehrsleiter Thorsten Müller der MAZ: „Da kamen oft zweistellige Verspätungen zustande.“ Regiobus begrüße es, dass Potsdam „in einem ersten Schritt“ die separate Busspur verlängert. Man hoffe, dass bald auch bis zum Hotel Bayerisches Haus verlängert wird. Schon die Busspur vom Bahnhof Pirschheide bis zur Eisenbahnbrücke am Luftschiffhafen habe spürbare Erleichterungen gebracht.

Pförtnerampeln entlasten Potsdam

Wenn es eng wird auf den Straßen Potsdams, macht die Stadt nämlich „die Schotten dicht“: Die Pförtnerampeln zeigen Rot, und nicht nur Berufspendler stehen frustriert im Stau, auch die öffentlich betriebenen Busse bleiben stecken. An die Einhaltung von Fahrplänen ist dann für das Unternehmen Regiobus, das diese Strecke befährt, nicht mehr zu denken. Die Einrichtung einer separaten Busspur zwischen Potsdam und Geltow ist Teil eines von den Stadtverordneten beschlossenen Pakets von Maßnahmen, mit denen der Verkehr und damit die vergleichsweise hohe Schadstoffbelastung auf der viel befahrenen Zeppelinstraße reduziert werden sollten. Kernidee war es, mit einer Verringerung der Fahrstreifen im Stadtgebiet den Bewegungsraum für den privaten Kraftverkehr einzuengen, zugleich aber mit einer Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs umweltfreundliche Alternativen zu bieten.

Reporterin im Selbsttest unterwegs

MAZ-Reporterin Luise Fröhlich hatte 2018 den Test gemacht, wie sie im Frühberufsverkehr von Werder nach Potsdam zur Redaktion kommt, 15 Kilometer, außerhalb des Pendlerfensters in einer halben Stunde zu schaffen, nicht aber morgens. Und das ist trotz Busspur noch fast genauso schlimm wie vor zwei Jahren. Bis Geltow lief alles flüssig, der Verkehr rollte. Doch schon Minuten später, ab dem Hotel „Bayerisches Haus“ und damit weit vor dem Ortseingangsschild Potsdam, war morgens nichts mehr wirklich flüssig. Ein Kilometer vor dem Luftschiffhafen, bei dem die Einengung erst beginnt, ging es nur noch schleppend voran.

Andreas Mohr ist gebürtiger Potsdamer und pendelt jeden Tag sogar nach Berlin zur Arbeit. „Es ist eine reine Katastrophe“, sagte er. Wegen der Pförtnerampeln und dem Stau wichen viele Autofahrer auf Straßen in der Umgebung aus, um über sie wieder auf die Zeppelinstraße zu kommen.

