Die Stadt Potsdam muss auf Fördermittel in Millionenhöhe verzichten. Davon sind auch die Pläne für zwei neue Gründerzentren in der Medienstadt Babelsberg und im „Potsdam Science Park“ in Golm sind davon betroffen. Das erklärte Potsdams Wirtschaftsförderer Stefan Frerichs am Dienstag auf MAZ-Anfrage. „Die Pläne für diese zwei Gründerzentren können wir nur mit GRW-Förderung realisieren“, sagte Frerichs.

Ein Gründerzentrum ist zu 90 Prozent förderfähig

Doch wie berichtet, soll die Stadt Potsdam als einzige Kommune in Ostdeutschland bereits zum Jahresbeginn 2022 aus der sogenannten Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) fliegen. Das sieht der Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) vor, der jetzt veröffentlicht wurde und dem die EU-Kommission noch zustimmen muss.

Rund 15 Millionen Euro kostet eines der zwei geplanten Gründerzentren. Die Investition ist eigentlich bis zu 90 Prozent förderfähig. Selbst wenn nach Abzug mancher Posten eine Quote von 70 Prozent übrig bleibt, entspricht dies 21 Millionen Euro Fördermitteln, auf man bei den Plänen gesetzt hatte. Die Stadt hat bereits mehrere solcher Häuser realisiert. „Sie sind ausgelastet und der Bedarf wird nicht kleiner. Mitten in unseren Überlegungen wird uns nun der Stecker gezogen“, sagt Stefan Frerichs.

Stadt hofft auf Zwischenfinanzierung des Landes

Auch andere Projekte sind gefährdet, sogar ganz akut, weil sie schon laufen und nun die Weiterfinanzierung infrage gestellt ist. Ein Beispiel ist das Management des MTH MediaTech Hub in der Medienstadt Babelsberg. „Wir wollten die Verlängerung des Managements jetzt ausschreiben, aber das können wir nun ad acta legen“, sagt Frerichs. Hier geht es um rund 600.000 Euro Fördermittel. Auch die Fortführung der gemeinsamen Kampagne zur regionalen Gesundheitswirtschaft mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark ist gefährdet. Hier waren rund 300.000 Euro GRW-Mittel kalkuliert.

„Durch die fehlenden Steuereinnahmen in der Pandemie können wir das nicht selbst finanzieren. Wir müssen deshalb mit dem Land über eine Zwischenfinanzierung sprechen, um zumindest diese laufenden Dinge fortführen zu können“, sagt Frerichs. Er betont: „Diese Projekte betreffen nicht nur Potsdam, sondern ganz Brandenburg. Der Science Park in Golm ist ein Solitär im Land. Der Mediatech Hub ist bundesweit ein Leuchtturmprojekt“.

Minister Steinbach: Dynamik der Stadt ist „Ritterschlag“

Auch die Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) kritisiert den Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums. „Die Landeshauptstadt hat – auch dank entsprechender Förderkulisse – in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte wirtschaftliche Dynamik gezeigt. Das ist zuallererst ein Grund zur Freude. Die gute Entwicklung wurde durch die Krise zuletzt aber ausgebremst. Dass das Brandenburger Wirtschaftsministerium in der Diskussion zum Ende der Potsdam-Förderung offenbar nicht widersprochen hat, ist aus der Sicht der regionalen Wirtschaft eine Fehlentscheidung“, erklärt Daniel Hönow vom IHK-Regionalcenter Potsdam. Er hält Projekte, die für die langfristige, wirtschaftliche Weiterentwicklung wichtig sind, für gefährdet.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) erklärte auf MAZ-Anfrage, dass die GRW-Mittel dazu dienten, Regionen den Anschluss an besser entwickelte Gebiete in der Bundesrepublik zu ermöglichen. „Wenn man diesen Zustand erreicht hat, ist das eigentlich ein Ritterschlag. Potsdam hat diesen Anschluss an strukturstärkere Gebiete geschafft. Insofern kann man der Stadt nur gratulieren“, so Steinbach. Das Herausfallen aus der GRW-Förderung bedeute zudem auch nicht, dass die Stadt von anderen Fördertöpfen abgeschnitten werde. Sie müsse nun andere Wege für Fördermittel finden. Beim Abwägungsprozess, welche Regionen weiterhin gefördert werden, wurde bundesweit abgewogen. Brandenburg dürfe sich nicht beklagen, es sei gelungen viele Kreise im Berliner Speckgürtel in der Förderkulisse zu halten, so Steinbach.

