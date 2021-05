Klein Glienicke

Die Stadt kann den jährlichen Verlust an Bäumen nicht ausgleichen, steigert aber die Zahl der Neuanpflanzungen deutlich. Statt bislang 100 bis 300 Bäumen habe man in der Saison vom Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 490 Bäume nachgepflanzt, sagte Umweltamtsleiter Lars Schmäh am Freitag bei der letzten Pflanzung der Frühjahrssaison. In einem straßennahen Waldstück von Klein Glienicke setzten Schmäh und Baudezernent Bernd Rubelt eine Sttechpalme in die Erde.

Selten, aber genügsam

Der Baum des Jahres 2021 ist eher selten in den Wäldern Brandenburgs, kommt aber häufiger in privaten Gärten und Höfen vor. Der immergrüne Baumart mit den dunkelgrünen, stachelbwehrten Blättern und den beliebten roten Winterbeeren liebt schattige Standorte und ist fast anspruchslos; sie gilt als unverwüstlich. Am stärksten wächst sie, wenn andere Bäume ihr Laub abwerfen und ihr damit Licht machen. Sie ist wegen ihres breiten Wuchses für Grünflächen und Waldflächen gut geeignet, aber nicht als Straßenbaum.

765 Bäume gefällt, 450 gepflanzt

Rubelt zufolge sind letztes Jahr 765 Bäume gefällt worden, weil sie nach drei extremen Trockenjahren in Folge zu schwach oder schon zu alt waren. Die Zahl von 450 Nachpflanzungen will man von Oktober 2021 bis Frühjahr 2022 möglichst überbieten, ist aber abhängig von den verfügbaren Geldern. In den vergangenen Jahren musste man extrem viel Totholz ausästen und kranke Bäume als Gefahrenpunkte beseitigen; man hatte viel weniger Geld für neue Bäume.

Bis zu 1000 Euro je Baum

Neue Bäume kosten nach Schmähs Worten zwischen 400 und knapp 1000 Euro. Der größte Kostenpunkt ist aber die Herstellung einer ausreichend großen Pflanzgrube, die einjährige Anwachspflege und die vierjährige Nachpflege. Die damit beauftragten Firmen müssen das Überleben des Setzlings garantieren, ehe er in die Obhut der Stadt übergeht.

Im Frühjahr 2020 hat man 212 Bäume gepflanzt, im Herbst 301 und im Frühjehr 2021 nochmal 189. Für drei Jahre ist zudem ein zusätzliches 1000-Bäume-Programm beschlossen, das weitere zwei Millionen Euro kostet und den bisherigen Fällverlust rein zahlenmäßig ausgleichen soll. Trotzdem ist ein junger Baum längst nicht so leistungsfähig wie ein erwachsener. So bleibt die Ökobilanz negativ.

Ausgleich in der Stadt

Was in Potsdam gefällt wird, muss Schmäh zufolge auch im Stadtgebiet durch Neuanpflanzungen ersetzt werden. Anders ist das bei den so genannten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, wenn etwa für Baumaßnahmen Grünflächen versiegelt werden. Dann erfolgt der Ausgleich oft auch außerhalb des Stadtgebietes.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die mit Abstand meisten neuen Bäume von Herbst 2020 und Frühjahr 2021 wurden in Babelsberg gepflanzt: 183 Stück. Dagegen kam in Neu Fahrland nur ein Baum in die Erde, in Drewitz waren es auch bloß zwei. Die Innenstadt bekam 51 neue Bäume, Bornstedt 59 und die Teltower Vorstadt 85. Jeweils zehn waren es in Fahrland und Marquardt, 19 in Bornim, 21 am Stern, 24 in der Brandenburger Vorstadt und 25 in Potsdam-West.

Bevorzugt werden Rubelt zufolge stressresistente Pflanzen, die wenig Wasser brauchen und schnell Schatten spenden. Wie Umweltamtsleiter Schmäh sagte, ist es aber „immer auch ein Ausprobieren und Erfahrung sammeln“. Die Liste der nachgepflanzten Arten liest sich zum Teil exotisch. Darunter sind Blutpflaumen, Ungarische Eichen, Lederhülsenbäume, Japanische Schnurbäume und Herzblättrige Ulmen.

Von Rainer Schüler