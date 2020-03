Ab Dienstag wird das öffentliche Leben in Potsdam deutlich eingeschränkt werden. Oberbürgermeister Mike Schubert hat bekanntgegeben, dass auch in der Landeshauptstadt die so genannte „Berliner Regelung“ zur Eindämmung des Corona-Virus Anwendung finden wird. Damit werden zahlreiche Einrichtungen geschlossen.