Potsdam

Der viel kritisierte Bürgerservice im Potsdamer Rathaus bekommt Verstärkung. Fünf neue Mitarbeiter werden aktuell eingearbeitet. Zusätzlich wird noch in der Woche vor Ostern ein weiterer Schalter öffnen, an dem auch ohne Termin bedient wird. „Wer also beispielsweise dringend einen neuen Ausweis oder Reisepass braucht, kann ab Montag ohne Termin zum Rathaus kommen“, erklärt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie berichtet, können Wartende dort Nummern ziehen. Der terminfreie Besuch ist montags von 7.30 bis 18 Uhr (nur am ersten Montag im Monat von 10 bis 18 Uhr), dienstags bis donnerstags von 7.30 bis 18 Uhr und freitags von 7.30 bis 14 Uhr möglich.

Mehr Termine online und Stornierungsmöglichkeit

Außerdem wurde die Online-Plattform zur Terminbuchung überarbeitet. Es wurden mehr Termine freigeschaltet, welche jetzt zwei bis drei Monate im Voraus buchbar sind. Bisher war dies nur maximal fünf Wochen im Voraus möglich. Neu ist zudem, dass über eine Bestätigungsmail ein Termin geändert oder storniert werden kann. Damit soll erreicht werden, dass die nicht wahrgenommenen Termine für andere Bürger wieder buchbar werden.

Im Mai wird der Buchungsprozess so angepasst, dass der eigens ausgewählte Termin bis zum Ende des Buchungsvorgangs reserviert ist und so von anderen, schnelleren Bürgern nicht weggeschnappt werden kann. Das war von Bürgern mehrfach kritisiert worden.

In Zukunft soll die Anzahl der Stellen von 34 auf 40 erhöht werden, sowie die Beantragung und Abholung von Dokumenten verbessert werden. Für diesen Vorgang sollen noch zusätzliche Automaten angeschafft werden und zusätzliche Selbstbedienungsterminals in Betrieb genommen werden, welche biometrische Daten automatisch erfassen sollen.

Insgesamt sind im vergangenen Jahr mehr als 176.000 Anliegen im Bürgerservice bearbeitet worden.

Von MAZonline/wil