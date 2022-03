Potsdam

Zu den teuersten zehn Städten für Eigentumswohnungen Deutschlands zählen Pots­dam, Freiburg im Breisgau und Heidel­berg – alle drei mit Quadrat­meter­preisen jenseits der 5.000-Euro-Marke. So steht es im jetzt veröffentlichten „Wohnatlas 2022“ der Postbank, der die Entwicklung von 2020 zu 2021 betrachtet.

Der Postbank Wohnatlas untersucht jährlich den deutschen Immobilienmarkt bis hin zur Ebene der Landkreise. Er wurde in diesem Jahr unter der Leitung des Hamburger WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) erstellt. Demnach hat sich der Preisanstieg bei Wohnimmobilien im Vergleich zum ersten Jahr der Corona-Pandemie deutlich beschleunigt.

Potsdams Preise für Eigentumswohnungen beinahe so hoch wie in Berlin

Konkret zu Potsdam heißt es im Wohnatlas: „Obwohl Potsdam mittler­weile schon fast so teuer wie Berlin ist, legten die Preise dort nochmals um 27,3 Prozent zu“. Zum Vergleich: In Berlin stiegen die Kaufpreise für Eigentumswohnungen nur um 8,1 Prozent. Dort sind nun im Schnitt 5528 Euro pro Quadratmeter fällig, Potsdam hat weiter aufgeschlossen: Hier sind es nun bereits 5325 Euro fällig. Deutschlandweit stieg der Preis für Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres um zwölf Prozent.

Nur sechs Städte in Deutschland sind teurer als Potsdam

Damit gehört Potsdam nun bei Eigentumswohnungen zu den zehn teuersten Städten Deutschlands hinter München (9,731 Euro pro Quadratmeter), sowie Frankfurt am Main (6586 Euro), Hamburg (6488 Euro), Berlin (5527 Euro), Düsseldorf (5361 Euro) und Stuttgart (5344 Euro). Es gibt allerdings noch eine ganze Reihe Landkreise rund um München und im Alpenvorland, sowie an der Küste, die noch vor Potsdam liegen. Spitzenreiter ist Nordfriesland mit der Insel Sylt, wo der Durchschnittspreis bei 7977 Euro liegt.

Eine besondere Erkenntnis dies Postbank-Wohnatlas ist die Tatsache, dass die Umlandkommunen um große Städte mittlerweile deutlich höhere Preissteigerungen aufweisen, als die Großstädte in ihrer Mitte. „Seit inzwischen zwei Jahren an­dauern­des Home­office hat viele Menschen über einen Umzug aus der Groß­stadt in das Umland nachdenken lassen. Trotz deut­lich steigender Preise können sich Normal­ver­dienende hier noch am ehesten eine Wohnung mit Arbeits­zimmer und Garten leisten, während familien­taugliche Immobilien in den Metro­polen nicht zu finden sind“, heißt es in der Studie.

Für Kauf­interes­sierte lohne sich deshalb anstelle von Großstädten der Blick in die so genannten Mittel­städte mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern. Allerdings sei das Angebot in Städten dieser Größen­ordnung häufig geringer, so dass schon kleinere Ver­änderungen im Nach­frage­verhalten oder in der An­gebots­struktur zu deut­lichen Preis­veränderungen gegen­über dem Vor­jahr führen könnten.

Von Peter Degener