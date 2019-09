Stadt verzichtet auf Uferwegbeauftragten

Potsdam

Die Stadt verzichtet auch weiterhin auf einen Beauftragten für die Potsdamer Uferwege. Die von den Stadtverordneten im März dieses Jahren beschlossene „schnellstmögliche“ Besetzung dieser Stelle sei noch nicht erfolgt, teilte Rathaussprecher Marcus Klier auf MAZ-Anfrage mit.

Einstweilen würden „die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Uferwegen im Fachbereich Recht und Vergabemanagement der Landeshauptstadt bearbeitet“.

Das ist die Verfahrensweise, die bereits seit dem Ausscheiden der letzten Uferbeauftragten Anfang 2016 gilt. Der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs ( SPD) hatte auf Nachfrage von Stadtverordneten im Hauptausschuss erklärt, die Stelle werde einstweilen nicht neu besetzt, weil es keinen Bedarf dafür gebe.

Der März-Beschluss auf Wiederbesetzung der Stelle drei Jahre später kam auf SPD-Antrag zustande. In der Begründung hieß es: „Die Konflikte um öffentliche Uferwege in Potsdam bestehen seit Jahren. Aufgrund des komplexen Sachverhalts, insbesondere am Griebnitzsee, am Groß Glienicker See, in der Innenstadt oder im Entwicklungsgebiet Krampnitz halten wir es für erforderlich, dass die Landeshauptstadt sich hierfür personell wieder verstärkt.“ Die Bewohner erwarteten von der Stadt „zu Recht, dass mit voller Kraft die Zielsetzung der freien Uferwege verfolgt wird“.

Einstweilen bleibt es bei halber Kraft. Selbst eine umfassende Information der Bürger ist nicht mehr gewährleistet. Wie berichtet, hat die Stadt am Mittwoch auf ihrer Internet-Seite einen Link mit den „wichtigsten Fragen und Antworten“ zum Uferwegskonflikt am Griebnitzsee entfernt, weil der Artikel dazu „veraltet“ war.

Zum Uferweg am Griebnitzsee steht am kommenden Mittwoch eine zentrale Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts an. Verhandelt werden die Normenkontrollklagen von rund 20 Uferanrainern gegen den seit 2012 rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 125, mit dem der Uferweg festgeschrieben werden sollte.

Ein erster Bebauungsplan für das Ufer am Griebnitzsee war 2008 ebenfalls per Normenkontrollklage zu Fall gebracht worden. Das Gericht rügte in seiner Entscheidung „handwerkliche Fehler“. Im Jahr darauf wurden von Privat-Anrainern weite Teile des bis dahin öffentlichen Uferweges blockiert.

