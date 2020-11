Potsdam

Ab heute tritt der zweite Lockdown der Corona-Pandemie in Kraft. Zahlreiche Einrichtungen müssen schließen, damit anderswo das Leben unter strengen Kontaktregeln weiter gehen kann. Die MAZ hat Wochenende beobachtet, was alles zum vorerst letzten Mal in und um Potsdam geschah:

Ruhe auf dem Weinberg

Mit einem alten Schlüssel schließt Angelika Scholz kurz nach acht Uhr am Sonntagmorgen den Marmorsaal von Schloss Sanssouci auf – sie hat weitere Schlüssel für jeden der zwölf Räume in Potsdams berühmtesten Schloss, doch in den kommenden Wochen bleiben sie alle unbenutzt. Es ist der letzte Öffnungstag, doch Besucherschlangen gibt es keine. „Viele Führungen wurden storniert, weil Touristen abreisten, als das Beherbergungsverbot angekündigt worden ist“, sagt die Schlossbereichsleiterin.

Anzeige

Der Schlüssel zum Marmorsaal von Schloss Sanssouci – er dreht sich vorerst nicht mehr. Quelle: Peter Degener

„Die Entscheidung ist sehr hart und wir haben heute den Dienst sehr betrübt und bedrückt begonnen“, sagt Scholz. Doch auch etwas Gutes kann sie der Schließung abgewinnen: Manche Restaurierungsarbeit wird nun vorgezogen, auch intensiv gereinigt. Schon beim ersten Lockdown wurde ein ganzes Deckengemälde restauriert – eine Arbeit, die sich sonst über viele Monate erstreckt hätte.

Der letzte Hotelgast

Am Sonntag um 9.30 Uhr verabschiedet Hotel-Chef Michael Scheibe den letzten Gast des Hotel Prinz Heinrich auf der Insel in Werder. Eine Familie aus Sachsen-Anhalt verbrachte das Wochenende in der Blütenstadt – und muss nun Brandenburg verlassen. Für Michael Scheibe beginnt eine Durststrecke: „Wir haben von uns aus allen Touristen, die für November gebucht hatten, storniert. Damit ging leider einher, dass auch 75 Prozent der Geschäftsreisenden storniert haben“, sagt er.

Letzter Check-Out im Hotel Prinz Heinrich in Werder vor dem neuen Lockdown: Peter Gadavits (r.) aus Sachsen-Anhalt überreicht Hotel-Chef Michael Scheibe den Zimmerschlüssel. Quelle: Luise Fröhlich

Seine Mitarbeiter schickt er teilweise in Kurzarbeit, die Zimmer aber hält er warm und offen für Dienstreisende. Denn die dürfte er beherbergen. Auch die vor Kurzem von ihm als zweites Standbein eröffnete Kaffeerösterei im Lendelhaus bleibt geöffnet. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand und wollen auch unseren Mitarbeitern Mut machen. Die Zeit wird hart, aber es ist nicht das Ende der Welt. Wir stehen bereit für den Dezember“, sagt Michael Scheibe.

Solidarischer Brunch

Samstagsbrunch im Café Extrablatt auf der Brandenburger Straße. Es herrscht reges Treiben, ein Geburtstag wird gefeiert. An einem Tisch im hinteren Bereich sitzt Ulrike Oehmichen mit einer Freundin. Die beiden Potsdamerinnen haben sich ganz bewusst dazu entschieden, an diesem Vormittag gemeinsam frühstücken zu gehen. Wegen des anstehenden Lockdowns.

Ulrike Oehmichen im Café Extrablatt Quelle: Annika Jensen

Der Besuch im Extrablatt ist für die beiden der Start in ein Wochenende, an dem sie in der ganzen Stadt umherziehen wollen. „Wir wollen alle noch mal unterstützen, die uns gastronomisch und kulturell am Herzen liegen“, sagt Oehmichen. Die beiden gehen regelmäßig gemeinsam essen und werden es vermissen, wenn das in den kommenden Wochen nicht möglich sein wird. „Ich denke, ich werde viel bestellen“, sagt Ulrike Oehmichen, „um weiter zu unterstützen.“ Dazu gehört für sie auch, Gutscheine für Theater und Kino als Weihnachtsgeschenke zu kaufen.

Fingernägel als Hoffnungsmesser

Sie sind grün und glitzern, sie sind altrosa und haben die Form einer langen, schmalen Mandel, sie sind kurz und vorn mit zarten weißen Blüten verziert – künstliche Fingernägel mögen ein unverständliches Mysterium für diejenigen sein, die sie nicht tragen.

Aber wer alle drei Wochen ins Studio geht, um sich die Nägel aufhübschen zu lassen, musste bis zum Wochenende eine Entscheidung treffen. Für die Frauen in der Schlange vor dem Kieu Anh-Nagelstudio in der Friedrich-Ebert-Straße gibt es zwei Optionen: Entweder lassen sie die Kunstwerke aus gehärtetem Acryl neu auftragen oder abfeilen, also entfernen. Denn zu Hause kann man die herauswachsenden Kunstnägel nicht einmal schneiden – sie splittern dann, das kann zu Verletzungen und schweren Infektionen führen.

Wer also jetzt noch einmal Glitzer, Deko und Steinchen anlegen lässt, geht davon aus, im Dezember wieder unter dem grellen Kunstlicht zu sitzen und nach einer halben Stunde mit gestylten Nägeln wieder auf die Straße zu treten. Die meisten Frauen aber haben am letzten Tag der geöffneten Studios dieses Vertrauen nicht. Sie lassen die Acrylnägel entfernen.

Weg mit den Kunstnägeln. Die Kundin eines Nagelstudios zeigt ihr plötzlich nackten Fingernägel. Quelle: Saskia Kirf

Eine Caputherin, die am Mittag aus dem Studio kommt, blickt nachdenklich auf ihre nackten, weichen Nägel. „Sieht aus wie neu geborene Vögelchen, ganz komisch“, kommentiert sie. „Aber nein, ich denke nicht, dass es bei vier Wochen Lockdown bleibt. Die Nägel sind am Ende ja nur ein Luxusproblem.“

Anspannung im Fitnessstudio

Der Alltag im Fitnessstudio „ John Reed“ scheint unmittelbar vor dem Lockdown unverändert. Die Musik läuft, die Sportler stemmen ihre Gewichte, halten mir den Bändern Schritt. An diesem Sonnabendmittag will auch Sina Wenzlaff (18) die Gelegenheit nutzen, ein letztes Mal zu trainieren. Zwei bis drei Mal in der Woche kommt sie her, sagt sie. Sie steht vor der Eingangstür, will gleich reingehen. An den Geräten galt schon seit einer Woche Maskenpflicht, es herrschte ein große Anspannung. Nun drohen mindestens vier Wochen ohne Training.

Sina Wenzlaff (18) ging am Sonnabend im Fitnesscenter „John Reed“ ein letztes Mal trainieren Quelle: Bernd Gartenschläger

Die ehemalige Hiphop-Leistungstänzerin macht dann draußen weiter. „Ich werde mehr im Park joggen gehen und so viel wie möglich spazieren gehen.“ Außerdem werde ihr Vater, ein ehemaliger Fitnesstrainer, für Bewegung sorgen. „Der trommelt dann alle zusammen und dann geht es los“, erzählt Sina Wenzlaff. Im Garten turnt er Sina, ihren beiden jüngeren Geschwistern und ihrer Mama vor und alle turnen nach.

Abpfiff bis mindestens Jahresende

Auf dem Kunstrasen der SG Grün-Weiß Golm steht Olav Schreiter. Er ist Vereinspräsident und an diesem Tag der Schiedsrichter für die D-Jugend, die gerade gegen eine Teltower Mannschaft zu verlieren droht. Halbzeitstand 0:4. „Für die Kinder ist es wirklich nicht gut, sie werden wochenlang herumhängen“, ahnt Schreiter. Eine Rückkehr zum Spielbetrieb erwartet er frühestens zur Rückrunde im Februar. Doch vielleicht dürfen zumindest die Jüngsten weiter trainieren, wie es in Berlin erlaubt ist.

Olav Schreiter pfeift ab. Für wie lange weiß der Präsident der SG Grün-Weiß Golm nicht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das hofft auch der Papa eines Zwölfjährigen am Spielfeldrand. Sein Sohn hat schon zwei Tore geschossen. „Der erste Lockdown führte bei uns schnell zum Lagerkoller. Da hat die Wohnungseinrichtung gelitten“, sagt er.

Wehmütiges Anstoßen

Als Mittel gegen Malaria wurde Gin Tonic berühmt. Gegen Corona hilft das Getränk nicht. Dennoch waren drei Gin Tonics die letzte Bestellung bei den Bar Fritzn an diesem Samstagabend. Genau eine Minute vor der Sperrstunde um 22:59 Uhr hat Barchef Stefan Hummel sie in die Kasse eingegeben. „Es waren sehr viele Stammgäste noch einmal da, die Stimmung war gut, aber schon sehr wehmütig“, sagt er. Eigentlich hätte alles ganz anders sein sollen, ausgerechnet am Sonntag wäre der Geburtstag der Bar gefeiert worden – nun hat das Team im kleinen Rahmen angestoßen.

Die Bar „Bar Fritzn“. Geschäftsführer Stefan Hummel wollte am Sonntag den zehnten Geburtstag seiner Bar feiern. Stattdessen muss er zum zweiten Mal in diesem Jahr für eine ungewisse Zeit schließen. Quelle: Friedrich Bungert

Die Gäste versuchten derweil, bis 23 Uhr ein letztes bisschen Freiheit im Glas zu schmecken. Damit ist nun für mindestens vier Wochen Schluss. „Ich habe das Gefühl, dass noch gar nicht in allen Köpfen angekommen ist, dass wirklich die gesamte Gastronomie ab Montag schließt“, sagt Hummel. Wie es für ihn weiter geht, weiß der Gastronom noch nicht: Zu unklar ist die Informationslage zu staatlichen Hilfen und Überbrückungsgeldern derzeit.

Ausverkauft bei leerem Saal

Kaum jemand ist im Foyer des Hans-Otto-Theaters – dabei ist die Vorstellung von „ Maria Stuart“ am Samstagabend ausverkauft. Durch die großen Sicherheitsabstände sitzt viel weniger Publikum im Theatersaal als üblich. Christopher Beckmann hat eine der letzten Karten für Samstag abbekommen – für den 30-Jährigen ist es der erste Theaterbesuch seines Lebens.

Im Foyer des Hans-Otto-Theaters in der Schiffbauergasse war trotz ausverkauftem Haus nicht viel los. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Schwester seiner Freundin hatte eine Karte übrig, er war neugierig und ist mitgegangen. Dass nun ausgerechnet die vorletzte Vorstellung vor dem Lockdown seine erste ist, sieht er nicht symbolisch. Ganz im Gegenteil: Nachdem der Kopf Maria Stuarts ebenso wie der rote Vorhang gefallen ist, zeigt sich Beckmann fasziniert von seiner ersten Theatererfahrung. „Ich möchte sehr gerne wiederkommen“, sagt er. Hoffentlich schon in vier Wochen.

Von Peter Degener, Luise Fröhlich, Annika Jensen, Saskia Kirf und Sarah Kugler