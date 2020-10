Potsdam wartet weiter auf kostenloses WLAN-Netz

Innenstadt

Ein kostenloses WLAN-Netz im Stadtgebiet ist für die Potsdamer Stadtverwaltung kein vordringliches Thema. Die Planungen dazu seien „bisher nicht priorisiert behandelt worden“, heißt es in der Antwort der Verwaltung auf eine kleine Anfrage der CDU-Fraktionsvorsitzenden Anna Lüdcke. Angekündigt wird vom Rathaus lediglich: „Im Rahmen der künftigen Smart City Bestrebungen“ werde „dieses Themenfeld in die Betrachtungen einbezogen“.

Sogenannte WLAN-Hotspots, die den kabellosen Internetzugang für jeden Nutzer mit der geeigneten mobilen Technik ermöglichen, sind mittlerweile ein Standortfaktor – und in Potsdam eine Schwachstelle. Wie berichtet, gelangte die Landeshauptstadt im jüngsten Standortvergleich des Digitalverbandes Bitkom unter 81 Städten auf Platz 20 bundesweit und auf Platz zwei hinter Leipzig bei den ostdeutschen Städten.

Schlechteste Platzierung in der Einzelwertung

Die schlechteste Platzierung in der Einzelwertung bekam die Stadt mit Rang 34 bei der Kommunikation. Ein Kritikpunkt der Juroren: Ein öffentliches WLAN gebe es nur im Stadtzentrum. Dazu komme ein Zeitlimit für die Benutzung. Das sei „nicht nutzerfreundlich“.

In ihrer Anfrage bezog sich CDU-Politikerin Lüdcke auf einen Beitrag der MAZ vom April, nach dem Potsdam über eine „ Hotspot“-Initiative des Wirtschafts- und Energieministeriums mindestens 27 freie Internetzugänge bekommen sollte. Auf die Frage Lüdckes nach den aktuell nutzbaren Hotspots teilte das Rathaus jedoch lediglich mit, dass der Verwaltung „die Standorte aller nutzbaren WLAN-Hotspots in Potsdam“ nicht vorlägen.

Auch eine Übersicht der zusätzlich geplanten freien Internetzugänge könne „nicht vorgelegt werden“, die Standorte stünden „noch nicht fest“. Ersatzweise wird auf eine Karte der Medienanstalt Berlin-Brandenburg mit 5000 Hotspots im Großraum und auf die Liste des Ministeriums mit 1200 Standorten verwiesen, unter denen sich bei näherem Hinsehen auch die Adressen der 27 für Potsdam neu geplanten Zugangspunkte befinden.

Historische Mühle als WLAN-Hotspot

Eine MAZ-Anfrage beim Ministerium zum Stand der Umsetzung blieb am Mittwoch unbeantwortet. Einige der aufgeführten neuen Hotspots für Potsdam sind aber bereits in Betrieb. Darunter an der Historischen Mühle von Sanssouci, am Pfingstberg-Belverede und am Schloss Babelsberg, wie Frank Kallensee vom der Schlösserstiftung am Mittwoch auf Anfrage bestätigte.

Andere Einrichtungen wie das Potsdam-Museum warten noch. Der Bürgertreff Neu Fahrland wiederum, der ebenfalls auf der Liste des Ministeriums steht, hat sich laut Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) schon lange selbst um die entsprechende Infrastruktur gekümmert.

Von Peter Degener und Volker Oelschläger